Festa Europea della Musica: a Gorizia il concerto «Lipizer»

GORIZIA - A conclusione della Stagione concertistica 2016-2017, mercoledì 21 giugno alle 20.30 nella suggestiva sala dei Musei dell’ERPAC di Borgo Castello, avrà luogo la XII Festa Europea della Musica, con un programma di noti autori ed esecutori in recital, duo, trio, quartetto, solista con Archi. L’incontro si connota per l’interessante varietà della proposta, che comprende excursus musicale con autori celebri dell’800 e del ‘900, da Berlioz a Bizet, da Rachmaninoff a Ravel. Si esibiranno in ensemble, duo, trio o solisticamente: il Quartetto Pro Musica di Trieste, Anna Govetto - flauto, Roberto Nonini - clarinetto, Laura Pandolofo – arpa, Arianna Remoli – soprano, Giulio Pian – pianoforte, il fisarmonicista Licio Venizio Bregant, Laura Zulli e Maura Soro - pianoforte a 4 mani; il pianista Giulio Scaramella. L’entrata è libera, fino esaurimento posti. Per Infomazioni e prevendita ci si può rivolgere alla Libreria Antonini, Corso Italia 51, tel. 0481-30212, e-mail antonini5@antoninicartolibreria.191.it , da martedì a sabato, dalle 9 alle 12.30 e dalle 15.30 alle 19.30; - Trieste - Ticketpoint, Corso Italia 6/C, tel. 040-3498276/277, e-mail: ticketpointts@tiscali.it, da Udine e Pordenone. Info: Associazione «Lipizer» 0481-547863,536710, cell. 347-9236285 o e-mail: lipizer@lipizer.it.