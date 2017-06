Al Bano torna a esibirsi al Perla Casinò & Hotel

NOVA GORICA - Il «Leone di Cellino San Marco» è tornato a ruggire e, come già annunciato da diverse settimane ai numerosi fan, si esibirà al Perla Casinò & Hotel di Nova Gorica venerdì 23 giugno alle 22, recuperando la data di marzo.

Lo show ripercorrerà più di cinquant’anni di carriera, costellati di successi

«Nel sole», la prima grande hit del 1967, «Pensando a te», del 1969, e i duetti con la ex moglie Romina Power, diventati vere e proprie pietre miliari della cultura popolare italiana, come «Felicità» del 1982, «Ci sarà» primo posto al Festival di Sanremo del 1984 e «Nostalgia canaglia» del 1987. E ancora, le struggenti interpretazioni di «È la mia vita» del 1996, «Nel perdono» del 2007 e «Di rose e di spine», presentata all’ultimo Festival di Sanremo e vincitrice del premio come «Migliore arrangiamento».

Alfiere del bel canto

Amatissimo dal pubblico, che gli ha tributato anche un duraturo successo televisivo, Al Bano è alfiere del bel canto nel mondo, dalla Russia agli Stati Uniti, dall’America Latina al Giappone: ha cantato per Papa Giovanni Paolo II e si è esibito insieme a Placido Domingo e José Carreras, dimostrando doti canore fuori dal comune. Tanti anche i riconoscimenti ufficiali: è stato nominato da Kofi Annan Ambasciatore dell’ONU contro la droga, e dal 2001 è Ambasciatore di buona volontà per la Fao.

Biglietti a partire da 15 euro (posti in piedi) – 25 euro (posti a sedere).