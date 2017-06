Un problema alle corde vocali ferma Albano: sul palco del Perla la voce di Beppe Ferrante

NOVA GORICA - A seguito a un edema alla corda vocale destra che ha colpito l’artista, il concerto di Al Bano Carrisi previsto per venerdì 23 giugno, al Perla Casinò & Hotel di Nova Gorica è stato rimandato a data da definirsi.

Il cantante pugliese sarà comunque il protagonista della serata

L’Arena su cui avrebbe dovuto esibirsi, ospiterà la grande voce di Beppe Ferrante, con un concerto in suo onore. Famoso sosia di Al Bano nel timbro e nell’aspetto, oltre che volto noto del Casinò Perla, Ferrante ripercorrerà tutti i grandi successi che hanno reso il cantautore di Cellino San Marco uno degli ambasciatori della musica italiana nel mondo. Il suo concerto sarà gratuito e inizierà alle 22.



I ticket già acquistati

I biglietti acquistati online per il concerto di Al Bano verranno automaticamente cancellati e saranno rimborsati sulla carta di credito utilizzata per l’acquisto. I possessori di biglietti che hanno effettuato l'acquisto al banco Privilege con i punti o in contanti possono richiedere il rimborso presso il banco Privilege, presentando i biglietti (i voucher). Impaziente di rivederlo sulle scene e di incontrarlo al Perla Casinò & Hotel, tutto lo staff del Gruppo Hit augura ad Al Bano una pronta guarigione.

Per maggiori informazioni: marketing.perla@hit.si