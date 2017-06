In Diga Nazario Sauro al via la prima edizione di Sun&Sounds Festival

GRADO – Un concerto inevitabilmente rock sabato 24 giugno alle 21.30 in Diga Nazario Sauro a Grado per l’avvio della prima edizione di Sun&Sounds Festival, promossa dal Comune di Grado e organizzata da MPmusica e The Groove Factory. Sul palcoscenico naturale sul mare salirà Nada, musa della musica indipendente italiana, cantautrice molto amata dalla critica e da un pubblico di età ed estrazione diverse. Un’artista che ha fatto della pancia e del cuore il fulcro attorno al quale far girare l'urgenza del suo messaggio musicale che ancora oggi affascina e suggestiona il pubblico.

L’evento

Non è un caso quindi che abbia deciso di coinvolgere per il suo tour estivo gli ...A Toys Orchestra, una band con una storia solida e prestigiosa e che come lei ha saputo conquistare una credibilità trasversale, cavalcando l'eterogeneità di ascoltatori appartenenti a epoche e generazioni diverse. Opening act Massimo Bonano, cantautore e polistrumentista, che presenta il suo ultimo singolo Niente di più in versione acustica.

L’apertura della biglietteria è prevista alle 19, i cancelli alle 19.30: prevendite aperte su Vivaticket e Mailticket:

Info: www.sunandsoundsfestival.it; info@sunandsoundsfestival.it