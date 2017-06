Seggi aperti a Gorizia: si vota fino alle 23

GORIZIA - I seggi elettorali per il ballottaggio delle elezioni comunali in programma a Gorizia sono stati regolarmente ricostituiti in tutte le 37 sezioni del capoluogo isontino.



Le operazioni di voto hanno avuto inizio alle ore 7 e si potrà votare fino alle 23. Lo comunica il servizio elettorale della Regione.



A contendersi l'elezione a sindaco di Gorizia saranno Rodolfo Ziberna (Aiutiamo Gorizia, Unione di Centro, Lega Nord, Forza Italia, Fratelli d'Italia-Alleanza Nazionale, Polo di Gorizia, Partito Pensionati, Autonomia Responsabile) e Roberto Collini (Pd, Percorsi Goriziani, Gorizia č tua, Gorizia 100 sogni, Per Lui) che nel primo turno hanno ottenuto rispettivamente 8.543 voti, pari al 49,88% delle preferenze, e 3.884 (22,68%).