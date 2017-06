‘Live - Musiche di Sconfine’: arriva l'anteprima estiva!

GORIZIA - Anche quest’anno ‘Live - Musiche di Sconfine’ progetto transfrontaliero dell'associazione goriziana Dobialab a favore dell’aggregazione e formazione giovanile in campo musicale ha a giugno la sua anteprima estiva. Dal 2010 l’associazione si è attivata per portare artisti locali, nazionali e internazionali ad esibirsi nei borghi e non solo nei grandi centri urbani. Grazie al contributo e sostegno dell’Assessorato alle politiche giovanili della Regione Friuli Venezia Giulia tramite GiovaniFvg, della Fondazione Cassa di Risparmio di Gorizia, del Comune di Staranzano e del Comune di San Canzian d’Isonzo il tour di eventi Live Musiche di Sconfine 2017 inizia a giugno con quattro serate.

Mercoledì 28 giugno

Dopo le prime due tenutesi alla Festa della Musica di San Canzian ora tocca, alla sede di Dobialab, che mercoledì 28 giugno (alle 21.30) ospiterà la band di Philipp Gropper Philm, un ensemble avant jazz berlinese, evolutasi rapidamente dall’unione dei suoi membri nel 2012, Philipp Gropper, Andreas Lang Oliver Steidle Elias Stemeseder. I Philm usano i temi composti da Gropper in modo da portare il linguaggio jazz al suo limite, pur conservando la struttura e lo stile del quartetto classico.

Giovedì 29 giugno

Nella seconda serata, giovedì 29 giugno (alle 21.30), Giovanni Maier coordinerà infine un ensemble di giovani musicisti dal nome Multisono Ensemble collective, che esplora le varie possibilità espressive insite nella libera improvvisazione si spazierà dai diagrammi di flusso (mutuati dalla scienza informatica) alle storyboard del cinema, alle partiture grafiche di bussottiana memoria fino arrivare a pagine musicali dove l’interpretazione estemporanea è rivolta ad aspetti più mistici, traendo ispirazione dallo Stockhausen di Aus Den Sieben Tagen. A seguire e chiudere questo primo assaggio di Live Musiche di Sconfine si esibirà la formazione italo-slovena Alchemical Playgrounds, un gruppo transfrontaliero in cui si affianca l'esperienza di leggende della musica creativa regionale come Flavio Brumat e Mimo Cogliandro alla freschezza di due dei più interessanti giovani musicisti sloveni, Marko Lasič e Matja¸ Bajc.



A settembre

Live proseguirà da settembre e più precisamente dal 14 al 16, per lo Smartno Brda Contemporary Music Festival, regno incontrastato della musica creativa.