Oltre il Corpo di Dolore: ultimo incontro per Percorsi di Guarigione

GORIZIA – Il 26 giugno ultimo appuntamento prima della pausa estiva per Percorsi di Guarigione, ciclo di incontri mensili a ingresso libero, rivolti alla cittadinanza e organizzati a Gorizia da Ahau Eventi Olistici. Dalle 20, la Costellatrice sistemica secondo il metodo Hellinger Sciencia® Sabrina Venier ci parlerà del nostro ‘Corpo di Dolore’, di come ci condiziona e limita quotidianamente e di com’è possibile scioglierlo.

Il Potere di Adesso

Lo scrittore e oratore tedesco Eckart Tolle, famoso nel mondo per il suo libro ‘Il Potere di Adesso: una Guida all'Illuminazione Spirituale’ definisce così, infatti, quel serbatoio di memorie di dolore che è in ciascuno di noi, sia come frutto dell’esperienza personale, sia come eredità genetica. Questo serbatoio di memorie dolorose è attivo e si rivela nel nostro modo di pensare, sentire e agire e crea quotidianamente una distorsione nella nostra percezione e interpretazione della realtà. Stasera Sabrina Venier ci spiegherà e mostrerà, attraverso una dimostrazione pratica con l’uso delle Costellazioni Familiari, com’è possibile diventare consapevoli di questo nostro ‘Corpo di Dolore’. Potremo vederlo rappresentato, scoprire come agisce concretamente in noi e sperimentare come scioglierlo, in primo luogo smettendo di nutrirlo, ci permetta di riconnetterci con la nostra essenza e di ritrovare il piacere di vivere pienamente.

Uno spazio aperto di conoscenza, condivisione, confronto

Percorsi di Guarigione è un ciclo di appuntamenti che vuole creare a Gorizia uno spazio aperto di conoscenza, condivisione, confronto e accoglienza per tutti e per tutte le età. Ogni mese conosceremo e faremo esperienza diretta di una diversa disciplina olistica grazie alle competenze, alle qualità umane e ai Talenti di alcuni tra i più esperti e qualificati Operatori Olistici attivi in regione. Gli incontri sono gratuiti e si svolgono al primo piano del Centro Sociale Polivalente di via Baiamonti 22, attrezzato e accessibile anche per portatori di disabilità motorie. È richiesta conferma di partecipazione via email (ahaufvg.segreteria@gmail.com) o telefono/Whatsapp (347.8924763; lunedì-venerdì 10-18).