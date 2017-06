GoBlanc: torna a Gorizia la cena in bianco!

GORIZIA - La sera del 30 giugno nel centro storico di Gorizia si terrà la seconda edizione dell'evento GoBlanc, che ha visto alla sua prima edizione, lo scorso anno, in piazza Sant’Antonio, la partecipazione di più di 700 persone. L'agenzia di organizzazione eventi Eventiva, in collaborazione con il Comune di Gorizia e con diversi sponsor che supportano l'iniziativa, ripropone anche quest'anno quindi la magica serata con lo stesso format ma in un luogo diverso che sarà svelato poche ore prima dell'inizio.

Il programma

La serata (con inizio alle 19 con check-in e preparazione dei tavoli) si svolgerà con la formula del flashmob, picnic, cena elegante in cui gli iscritti si presenteranno nel luogo prestabilito con tutto l'occorrente per allestire il tavolo, cibo e bevande per la cena (che comincerà alle 20.30, sventolando tutti insieme i tovaglioli). L’abbigliamento dei partecipanti e l’allestimento dei tavoli dovrà essere rigorosamente bianco. L’iscrizione è gratuita e aperta a tutti e si può effettuare sul sito www.goblanc.it. A seguito dell’iscrizione, attraverso una e-mail o un sms, gli iscritti verranno informati sui dettagli dell'evento e sul luogo esatto in cui si svolgerà l’appuntamento in bianco, che resterà segreto fino a poche ore prima dell'inizio. I partecipanti, inoltre, dovranno utilizzare unicamente stoviglie di vetro, porcellana e metallo riutilizzabili (non usa e getta) e si occuperanno dello smaltimento di tutti i rifiuti prodotti lasciando il luogo della cena così come l'hanno trovato. La serata sarà accompagnata da intrattenimento musicale.

