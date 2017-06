Sun&Sounds Festival prosegue con il trio Mari – O

GRADO – Un concerto inevitabilmente rock quello di sabato 24 giugno in Diga Nazario Sauro a Grado, che ha segnato l’avvio della prima edizione di Sun&Sounds Festival, promossa dal Comune di Grado e organizzata da MPmusica e The Groove Factory. Sul palcoscenico naturale sul mare Nada, musa della musica indipendente italiana, cantautrice molto amata dalla critica e da un pubblico di età ed estrazione diverse.

Il 3 luglio

Sun&Sounds Festival prosegue poi il 3 luglio in centro storico con il trio Mari – O. Mercoledì 12 luglio la prima data del tour estivo di Burns Golinelli Hunt aka BGH, i musicisti di Vasco Rossi in versione power trio. Il 24 luglio al Parco delle Rose, a ingresso libero, l’evento dei Perpetuum Jazzile, il 29 luglio si torna in centro storico con Matteo Pascotto. Tre gli appuntamenti per il mese di agosto: il 5 in cetro a Grado il duo Lubian-Canciani in Orsetti Chiacchieroni. Domenica 13 agosto in diga Nazario Sauro Antonella Ruggiero e mercoledì 23 agosto Giuliano Palma, che con «Groovin» animerà la serata gradese sprigionando la sua energia coinvolgente. A chiudere il Sun&Sounds Festival 2017, domenica 3 settembre Marina Rei. Biglietti già disponibili su Mailticket e Vivaticket.

Info: www.sunandsoundsfestival.it; info@sunandsoundsfestival.it