A Monfalcone arriva il ‘Summer tour’ di Silvia Mezzanotte

MONFALCONE - Arriva in Piazza Repubblica a Monfalcone (Go), venerdì 30 giugno, il nuovo ‘Summer Tour’ di Silvia Mezzanotte prodotto da Colorsound srl, voce per dieci anni dei Matia Bazar e campionessa dell’edizione 2016 di ‘Tale e Quale Show’ di Carlo Conti su Raiuno. L’artista bolognese - che dal 19 maggio è in tutte le radio con il nuovo singolo ‘Lasciarmi andare» su etichetta ‘Rosso al Tramonto’ e relativo videoclip disponibile sul proprio canale YouTube che ha già superato le 180.000 visualizzazioni - porta in scena le grandi voci della musica italiana e internazionale: un viaggio a 360° che spazia da Mina a Mia Martini, da Alice a Giuni Russo, rivisitando in chiave pop-rock grandi classici di Noa, Gloria Gaynor, Nina Simone e molte altre.

Quattro musicisti di spessore ed esperienza accompagnano l’artista

Ecco allora che brani celeberrimi di Mina, Ornella Vanoni, Anna Oxa, Patty Pravo, si spogliano della loro classicità per entrare a pieno titolo nella modernità di nuovi arrangiamenti, oppure rinascono in una sorprendente versione tradotta in una lingua diversa dall'originale. Mentre alcune perle più intime e raccolte del repertorio di Mimì o Giuni Russo si vestono di nuova popolarità ed eleganza viaggiando in parallelo con le donne che hanno segnato la scena internazionale come Noa, Nina Simone e molte altre. Il mondo che ne scaturisce parla di una artista a tutto tondo, che tra parole e musica si mette totalmente a nudo, tra pubblico e privato, tra voce e anima. Quattro musicisti di spessore ed esperienza accompagnano l’artista in questa nuova avventura: Riccardo Cherubini alle chitarre, Lino De Rosa Davern al basso, Michele Scarabattoli alle tastiere e Claudio Del Signore alla batteria e percussioni.

