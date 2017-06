Vittoria d'estate a Gorizia: sport, divertimento e spettacoli in piazza

GORIZIA – Sfide e dimostrazioni sportive, giochi per i più piccoli, ma anche musica e bellezza, tutto corredato da chioschi enogastronomici. Questi gli ingredienti della seconda edizione di Vittoria d'estate, il maxi contenitore di eventi che animerà l'estate goriziana. Da mercoledì 5 a domenica 16 luglio piazza Vittoria, cuore del centro storico di Gorizia, si trasformerà in una vivace arena, che accoglierà sportivi, bambini e famiglie, tutti coloro che desiderano trascorrere del tempo all'aperto e in buona compagnia. Un appuntamento che già lo scorso anno ha ottenuto un grande successo, sia in termini di affluenza che di adesioni da parte delle associazioni sportive e delle realtà locali.

Novità in vista

Per il 2017 la formula sperimentata sarà replicata, ma con importanti novità, tra cui il Torneo nazionale di Braccio di ferro, il triangolare di calcio delle forze armate e la Stracanina. Immutata La regia di Vittoria d'estate, che sarà curata ancora una volta dall'associazione goriziana Smilevents, con il supporto del Comune di Gorizia. «Dopo il successo dell'anno scorso proponiamo ben dodici giorni di sport e divertimento, con un programma di eventi collaterali ancora più fitto rispetto a quello che abbiamo proposto lo scorso anno nella prima edizione», spiega Ascanio Cosma della Smilevents. Fermo restando che lo scorso anno Vittoria d’estate ha avuto anche il merito di intercettare la forte necessità delle associazioni sportive goriziane e non solo di far conoscere la propria attività, l’obiettivo principale è di offrire serate di divertimento e svago: «La nostra idea è semplice. Regalare un piacevole salotto estivo ai goriziani, proprio nella piazza più capiente e accogliente della città. Vittoria d’estate non sarà solo una cittadella dello sport, sarà molto di più. Divertimento per giovani e famiglie con spettacoli ed eventi da non perdere».

La location

I 2.400 metri quadrati a disposizione ospiteranno gli eventi, sportivi e non su un campo in jokerfloor di 30 metri per 15, a cui si aggiungerà un campetto di 11 metri per sei su cui i bambini potranno giocare. Sfide e spettacoli potranno essere seguiti comodamente seduti sugli spalti. Ma non basta, perché ovviamente sarà riproposto anche il campo gonfiabile per le sfide di calcio balilla umano. Sul fronte dell’enogastronomia, tra le novità uno stand che proporrà le varie versioni di spritz e rinfrescanti bibite a base di frutta.

Le società sportive

Protagonista principale di Vittoria d'estate sarà lo sport, proposto in tante sue declinazioni. In orario pomeridiano e serale sarà lasciato spazio alle società sportive di Gorizia, che organizzeranno esibizioni e prove aperte agli interessati. Non mancheranno inoltre le sedute di fitness aperte a tutti. Per ora sono una ventina le società goriziane e isontine che hanno risposto all’invito della Smilevents, ma il loro numero è destinato ad aumentare. Tante anche le scuole di danza che proporranno degli spettacoli, come Giselle, Tersicore e Arte dance studio, mentre la serata inaugurale sarà l’occasione per assistere all’esibizione dei ballerini di Kaos.

I tornei

Vittoria d'estate sarà anche un'occasione per fare sport: non solo si potrà partecipare alle lezioni di fitness o cimentarsi in varie prove, ma ci si potrà sfidare a calcio a 5. Tra i tornei attirerà senza dubbio l'attenzione anche quello di calcio balilla umano, con il campo che sarà anche messo a disposizione per partite tra gruppi di amici. Tra le novità, il triangolare di calcio delle forze armate, previsto per venerdì 7, e il torneo nazionale di braccio di ferro sabato 8.

L'intrattenimento

Un occhio di riguardo sarà riservato alla bellezza, sabato 15 con la finale di Miss Forever, un concorso rivolto alle Over 40, e la sfilata 'Bluemarine' giovedì 6. Non mancherà ovviamente la musica, per esempio con le serate latina di domenica 9 e 'The Siege Summer' di venerdì 14. Quest’anno spazio anche agli amanti dei quattrozampe, con la Stracanina di domenica 9.