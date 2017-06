Incidente sul lavoro: operaio cade da 6 metri, è gravissimo

GORIZIA - E’ caduto dall’altare facendo ‘un volo’ di sei metri. Un operaio è gravissimo. L’infortunio sul lavoro è avvenuto nel pomeriggio del 26 giugno, nella chiesa del Sacro Cuore di Gorizia. Gli ispettori del lavoro e la polizia di Gorizia stanno lavorando per chiarire quanto accaduto.

I fatti

Da una prima ricostruzione - come riportato da Il Gazzettino - è emerso che l’uomo, di origine romena, si stava occupando della sistemazione del sistema di video sorveglianza che si trova sopra l’altare. Salito sul punto più alto, per ragioni ancora al vaglio degli inquirenti, ha perso l’equilibrio cadendo prima sull’altare stesso e poi a terra. Celere l’intervento del 118 giunto anche con l’ausilio dell’elicottero partito da Udine. Trasportato al Cattinara di Trieste, l’uomo ha riportato molti rami e fratture, sarebbe in pericolo di vita.