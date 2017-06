'Spirito di vigna': un’esperienza di Mindfullness fra i vigneti

SAN FLORIANO DEL COLLIO - Un tramonto estivo su dolci colline vitate, una vigna nascente carica di vitalità, un terreno ricco di energia da conoscere anche tramite il contatto diretto dei piedi: questa è la cornice di 'Spirito di vigna', il primo incontro di meditazione in vigna organizzato da Movimento Turismo del Vino Friuli Venezia Giulia. Sabato 1 luglio, dalle 18.30, alla cantina Humar a San Floriano del Collio, è in programma un appuntamento da non perdere, l’occasione di vivere un’esperienza di Mindfullness: guidati dall’esperta Manuela Pontoni nell'occasione si cercherà l’ideale bilanciamento delle energie, ricevendo calma e serenità dalla natura in cui saremo immersi. Sarà a disposizione anche un percorso sulla ponca, il tipico terreno argilloso del Collio, da sperimentare a piedi nudi per iniziare subito a trarre beneficio dal contatto con la natura.

Dopo aver rigenerato lo spirito, sarà la volta di rinfrancare il corpo con una degustazione dei vini che questa terra ha donato, accompagnati da sfiziose pietanze realizzate con prodotti locali. L’incontro è aperto a tutti, importante solo ricordare di portare un tappettino. Adesioni entro il 29 giugno.

Per informazioni, prenotazioni e costi: 0432 289540 | info@mtvfriulivg.it | www.mtvfriulivg.it