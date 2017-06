Ikea a Gorizia, sostenibilità in azione

VILLESSE - Ikea Italia presenta il suo 11° Report di Sostenibilità: il racconto del contributo dell’Azienda, insieme ai co-worker, ai clienti, ai fornitori e ai partner, nel generare un impatto positivo sulle comunità e sull’ambiente e creare un futuro più sostenibile per le prossime generazioni e per il pianeta. Un mondo sostenibile contribuisce a rendere migliore la vita del maggior numero di persone e tutela anche le prossime generazioni. Ikea è fortemente impegnata in questo ambito, a partire dall'idea commerciale che unisce alla qualità e al design dei prodotti, la funzionalità, l’accessibilità del prezzo e la sostenibilità nella produzione.

«Ikea vuole intraprendere un percorso di crescita che sia rispettoso dell’ambiente e attento alle realtà locali: una filosofia che si concretizza a tutti i livelli, non solo nazionale ma anche locale» commenta Carmine Di Marco, Store Manager di Ikea Villesse «Grazie all’ascolto delle esigenze e dei bisogni della nostra comunità abbiamo sviluppato numerosi progetti sociali e ambientali che hanno coinvolto l’intero territorio in cui operiamo».

La strategia di Ikea per l’ambiente si declina in tre aree di intervento: una vita più sostenibile a casa, energie e risorse, persone e comunità locali.

Una vita più sostenibile a casa

Ikea offre prodotti e soluzioni che aiutano a risparmiare acqua ed energia, a ridurre gli sprechi e a vivere in modo più etico. Uno dei valori fondamentali dell’Azienda è ottenere risultati con risorse limitate, come ad esempio legno e cotone. Nel 2016 il gruppo Ikea ha mantenuto l’obiettivo del 100% di cotone proveniente da fonti più sostenibili, con 150.000 tonnellate di cotone acquistate. Un risultato ottenuto grazie alla partnership con Better Cotton Initiative che ha l’obiettivo di migliorare i metodi di coltivazione dei Paesi produttori di cotone: riduzione dell’acqua utilizzata per l’irrigazione dei campi e nella lavorazione dei materiali, eliminazione di pesticidi e fertilizzanti chimici, ma anche tutela e salvaguardia dei diritti dei lavoratori coinvolti in questi processi. Su 425.000 m3 di materiale a base legno, il 61% proviene da foreste certificate Fsc (Forest Stewardship Council, sistema internazionale che garantisce la corretta gestione forestale). Inoltre più del 60% della carta utilizzata negli store italiani è certificata Fsc o riciclata.



Energia e risorse

Uno dei punti fondamentali della strategia della sostenibilità di Ikea è il raggiungimento dell’indipendenza energetica: lo store Ikea a Villesse, in cui sono stati installati impianti di produzione fotovoltaica per un totale di 5.618 pannelli, ha raggiunto nel 2016 l’autosufficienza energetica, con un indice di Efficienza Energetica pari a 160 kWh/m2. Inoltre, in merito ai rifiuti, dal riuso al riciclo, nel 2016 il punto vendita di Ikea Villesse ha raggiunto quota 87% di raccolta differenziata (dall’86% nel 2015).

L’Azienda è impegnata anche per una mobilità sostenibile. Per incentivare una mobilità a impatto ridotto, il negozio Ikea Gorizia mette a disposizione di clienti e dipendenti colonnine di ricarica per i veicoli elettrici, che nel 2016 hanno registrato 138 ricariche. Inoltre, tutti i dipendenti possono usufruire del Bonus Mobilità, con sconti per l’utilizzo dei mezzi pubblici e incentivi per l’acquisto di veicoli sostenibili. Anche il food è una risorsa che Ikea si impegna a garantire e certificare: ad Ikea Villesse il 25% del cibo acquistato è costituito da prodotti biologici certificati Icea (Istituto per la Certificazione Etica ed Ambientale), il più importante ente italiano di certificazione biologica.



Persone e comunità locali

Nel corso del 2016 Ikea Villesse ha sostenuto numerose iniziative di solidarietà, dando il proprio contributo sia attraverso campagne di raccolta fondi sia mettendo a disposizione il proprio know how e i propri prodotti. Ikea Gorizia ha sviluppato progetti autonomi legati al sostegno di realtà locali, fortemente legate al territorio. In particolare, Ikea Villesse ha collaborato con 'La Strada dell’amore Onlus' di Trieste, associazione che si occupa di problematiche legate all’autismo, donando gli arredi per una struttura dove le persone con disabilità vivono in una condizione di semi-autonomia. Il punto vendita ha, inoltre, aderito ad alcuni importanti progetti sostenuti dall’Azienda a livello nazionale: 'Illuminiamo il futuro' di Save the Children a favore dei bambini italiani in condizione di povertà, 'Compostiamoci bene' con il Wwf e 'Milioni di Passi' in collaborazione con Medici senza Frontiere.

Sono 219 i collaboratori diretti del punto vendita, con una presenza femminile pari al 58% (le donne che ricoprono ruoli manageriali sono il 37%). Il 95% dei dipendenti è assunto a tempo indeterminato. Nel 2016 il negozio Ikea Gorizia ha continuato ad investire sulla qualità delle competenze con 5.692 ore di formazione e nella crescita interna.



Qualche numero

Nel 2016, sono stati 1.712.171 i visitatori di Ikea Villesse, mentre sono 242.767 i soci di Ikea Family e 5.827 quelli di Ikea Business.