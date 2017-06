Il Gran Bazar inaugura l’estate in Parco: torna a Gorizia la giornata gratuita di festeggiamenti, arte, musica e benessere

GORIZIA - Il Gruppo Amici del Parco Basaglia e la nuova direzione del C.S.M. Alto Isontino riportano la festa in Parco e fanno rifiorire questo prezioso luogo di ritrovo, accoglienza e aggregazione con un rinnovato Gran Bazar, sabato 1° luglio dalle 17 alle 21 in via Vittorio Veneto 174 a Gorizia. Patrocinata dall'Azienda per l’Assistenza Sanitaria n° 2 'Bassa Friulana-Isontina e dal Comune di Gorizia, la festa mantiene la consueta formula a ingresso libero e gratuito per tutta la cittadinanza, ma si arricchisce di proposte aperte a tutti e sempre più divertenti e diversificate. Attorno all’ormai noto mercatino del baratto, il primo a Gorizia fondato sullo scambio di oggetti, esperienze, tempo e talenti senza l’impiego di denaro, ruoteranno' infatti iniziative artistiche, musicali, ludiche e olistiche.

Un ricco programma

Questo il programma: alle 17 apertura del Gran Bazar e del Bazar dei Piccoli a cura del Gruppo Amici del Parco Basaglia e laboratorio creativo 'I sentire della natura', a cura di Doppio Filo; alle 17.30 camminata nel parco 'Alla scoperta delle erbe spontanee', a cura di Thomas; alle 18 Grande Gioco dell’Oca in scala umana aperto a grandi e piccini, a cura del Gruppo Amici del Parco Basaglia, e inizio attività olistiche a cura di Ahau Eventi Olistici, con lezione di Qi Gong insieme ad Annamaria Zin e trattamenti individuali di massaggio olistico con Alessandro Chiarion del Centro Olos; alle 19 apericena, a cura degli allievi del corso base di cucina della scuola Ad Formandum di Gorizia; alle 19.30 concerto di Matteo della Schiava (chitarra e voce) e Marco Fumis (percussioni); alle 20.30 dimostrazione di ballo, a cura di Club Diamante.

Collaborazioni tra associazioni

Il ricco programma della festa è l’ennesimo segnale della rinnovata e feconda collaborazione tra associazioni e realtà attive in Parco Basaglia e il C.S.M. goriziano. Il nuovo corso avviato recentemente con la nomina della direttrice, dott.ssa Paola Zanus Michiei, e il recente arricchimento di energie, risorse e talenti all’interno del Gruppo Amici del Parco Basaglia mirano quindi a consolidare il Parco Basaglia come uno spazio di accoglienza creativa in cui creare opportunità e condividere il benessere e la crescita collettiva.