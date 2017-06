Note in Città: 30 giugno concerto di Rodolfo Moisès a Brazzano

GORIZIA - Venerdì 30 giugno 2017 la Stagione concertistica itinerante 'Note in città' si sposterà a Bazzano, dove alle 21, presso la Piazza della Chiesa di San Lorenzo Martire, avrà luogo il concerto del chitarrista e cantautore argentino Rodolfo Moisès.

Rodolfo Moisès

Titolare della cattedra di etnomusicologia e teoria del Folklore dell’Istituto di Cultura Aborigena di Còrdoba (Argentina), Rodolfo Moisès è compositore, cantante (tenore lirico drammatico), pianista e chitarrista di folklore, nonché maestro liutaio. Si dedica inoltre alla ricerca della cultura aborigena e allo studio dei linguaggi espressivi della chitarra folklorica della regione centrale dell’Argentina, insieme al chitarrista Manuel Roggeri. Insieme al chitarrista e compositore Carlos Bordòn nel 2008 forma il duo chitarristico 'Los dedos mochos', che pubblica 3 CD, 'Acà estamos', 'Pa’ que sufra el condenado' e 'Cosa de guitarreros', oltre a 2 DVD, 'Con mis manos' e 'Voces de tiempo'. Moisès ha collaborato con diverse emittenti radiofoniche e televisive in Bolivia, Cile e Argentina e si è esibito in diversi Paesi dell’America Latina e in Europa, riscuotendo ovunque successo di pubblico e di critica.



La rassegna 'Note in città'

La rassegna 'Note in città' proseguirà martedì 4 sempre a Brazzano con il concerto del Duo flauto e chitarra formato dalla flautista Evgeniy Spalinger (Russia) e dalla chitarrista Marisa Minder (Svizzera). Il Duo, che eseguirà brani di Mozart, Castelnuovo Tedesco e Bartok, ha vinto nel 2016 del primo premio nella categoria musica da camera senza limiti d’età al Concorso Chitarristico Internazionale Bale-Valle Live Guitar (Croazia). Tutti gli eventi previsti nell’ambito della Stagione concertistica itinerante 'Note in città' sono a ingresso libero. In caso di pioggia i concerti programmati a Brazzano si terranno nella Sala Civica di Cormòns.