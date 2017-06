GORIZIA - Continuano le Anteprime di BlueNotte Gorizia Festival, ancora una volta dedicato al femminile: venerdì 30 giugno, alle 20 all'Agriturismo La Privanda di Moraro va in scena Barbara Errico & 'Short Sleepers' Acoustic Band in 'I Sing the Blues' (l'ingresso è libero).

I Sing The Blues

La formazione della band vede Barbara Errico alla voce, Stefano Trevisani alla chitarra, Andrea Castiglione alla chitarra, Carlo De Bernardo al basso, Stefano Andreutti alle percussioni.

Il gruppo 'Short Sleepers' nasce nel 1992 come gruppo blues elettrico. Nel 2016 la cantante Barbara Errico ha coinvolto il gruppo nella creazione di in un nuovo progetto in forma acustica che conduce in un viaggio affascinante nelle atmosfere della musica Blues, con arrangiamenti ed esecuzioni veramente uniche, che rendono questo progetto straordinariamente coinvolgente in una full immersion di sonorità jazz & blues.

La voce di Barbara, straordinariamente armonica, raffinata, elegante su tutte le note, produce un’intensa energia musicale carica di un feeling travolgente capace di fondere stili diversi in perfetta tradizione afroamericana.

Il repertorio spazia dai classici della musica Blues sino ad arrivare al repertorio più moderno da T-Bone Walker a BB King, da Eric Clapton ad Nina Simone, da Tracy Chapman ad Etta James.