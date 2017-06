Sun&Sounds Festival 2017, nel centro storico di Grado il Trio Mari-O

GRADO – Dopo il debutto con il concerto di Nada, il Sun&Sounds Festival – promosso dal Comune di Grado e organizzato da MPmusica e The Groove Factory – si sposta nel centro storico di Grado, con il primo dei tre concerti a ingresso libero con gruppi emergenti che hanno già riscosso successo anche all’estero. Sun&Sound Festival 2017 è promosso dal Comune di Grado, con l’organizzazione di MPmusica e The Groove Factory, il sostegno della Regione FVG e della Camera di Commercio di Gorizia, il patrocinio di Turismo Fvg.



Lunedì 3 luglio suonerà il Trio Mari-O

Lunedì 3 luglio alle 21.30 in Campiello Porta Grande, il trio Mari – O: un progetto dalle molteplici sembianze che esplora diversi mondi musicali ed abbraccia a tratti brani concepiti per la voce umana, a tratti composizioni di natura strumentale, che vengono reinterpretate e riadattate. Conosciutisi nell’ambito del dipartimento di jazz del conservatorio di Udine, Chiara Di Gleria, Mattia Romano ed Eugenio Dreas hanno deciso di partire proprio dalle sonorità di tale genere per inventare, integrare, personalizzare brani che arrivano dal rock, dal folk americano, dal pop, dalle acide sonorità nordiche, e via discorrendo. Non è semplice dare un’etichetta a certi viaggi uditivi, ma è forse proprio in questo che risiede la forza dei tre: non sentirsi limitati dallo stereotipo di una categoria musicale, bensì fare in modo che sia l’interiorità di ciascuno a definire il prodotto musicale, senza barriere o timori di sorta. La ritmica del basso, l’accompagnamento della chitarra e la melodia della voce si fondono e si confondono qui in un insieme dai bordi soffusi, dove perde spesso importanza la priorità di una voce rispetto all’altra e dove la sola caratteristica evidente è la voglia di comunicare qualcosa che va al di là delle parole.

Mercoledì 12 luglio toccherà a Burns Golinelli Hunt

Sun&Sounds Festival prosegue mercoledì 12 luglio con la prima data del tour estivo di Burns Golinelli Hunt aka BGH, i musicisti di Vasco Rossi in versione power trio. Biglietti già disponibili su Mailticket e Vivaticket.

Info: www.sunandsoundsfestival.it; info@sunandsoundsfestival.it