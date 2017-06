Via ai saldi con l'aperishopping, aperitivi, musica e negozi aperti fino alle 23

GORIZIA – Negozi aperti fino alle 23, musica live e aperitivi: così una cinquantina di attività commerciali del centro di Gorizia festeggerà l’avvio dei saldi estivi. L’appuntamento con AperiShopping è per domani, sabato 1 luglio, per iniziativa dell’associazione Le Nuove Vie, in collaborazione con Confcommercio Gorizia. Gli associati ai due sodalizi disposti in via Garibaldi, corso Italia, viale XXIV maggio, corso Verdi, via Oberdan e piazza Vittoria hanno aderito con entusiasmo, dando vita a un fitto programma di animazione che accompagnerà in un clima di festa l’inizio delle svendite di fine stagione. Una buona occasione per fare shopping approfittando dei saldi, ma anche per trascorrere una serata in allegria. Oltre a tenere le saracinesche alzate fino alle 23, i negozi del centro offriranno al loro interno degli aperitivi. Invece alcuni locali penseranno all’accompagnamento musicale, organizzando esibizioni dal vivo e dj set. Non mancheranno gli omaggi: il Despar di Corso Verdi 127 non solo osserverà l’apertura straordinaria fino alle 23, ma metterà anche a disposizione dei buoni sconto del 20 per cento spendibili fino a sabato 8.

Sulla scia del successo di Let’s Go Shopping - Spring festival

Sulla scia del successo ottenuto lo scorso maggio da Let’s Go Shopping - Spring festival, sono salite a quota 70 le attività commerciali che hanno aderito al progetto del centro commerciale naturale entrando nella squadra dell’associazione Le nuove vie. La partecipazione massiccia ad AperiShopping è un altro segnale importante, rimarca il presidente del sodalizio, Federico De Luca: «Sono veramente soddisfatto nel vedere che così tante attività hanno aderito a questa nuova iniziativa, in una giornata che rappresenta un momento molto importante per varie categorie merceologiche. Senza dubbio è bello vedere che finalmente anche Gorizia riesce a promuoversi in modo compatto e sinergico, esattamente come altre città fanno da tempo. Questo è un grande segnale di speranza e mi auguro che sia solo l’inizio di un lungo programma di iniziative da proporre tutti uniti».