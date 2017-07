Drive In: il Varietà anni ’80 approda al Perla Casinò & Hotel

NOVA GORICA - Estate all’insegna del divertimento presso i centri Hit Casinos Perla e Park di Nova Gorica, che ospiteranno eventi di grande richiamo per tutta la bella stagione. Si comincia venerdì 7 luglio al Perla Casinò & Hotel, con l’imperdibile reunion dei volti noti del Drive In: i grandi protagonisti del programma cult andato in onda negli anni ’80 riproporranno una serie di sketch esilaranti ispirati alla trasmissione che ha fatto ridere milioni di italiani. Venerdì 14 luglio sarà la volta di Sergio Sylvestre, nuova promessa della musica italiana, che si esibirà in concerto al Casinò Perla. Vincitore del talent show Amici di Maria De Filippi nel 2016, il giovane cantante di origini americane ha bruciato le tappe aggiudicandosi il disco d’oro per il suo Ep di debutto 'Big Boy' e classificandosi al sesto posto nel corso dell’ultima edizione del Festival di Sanremo. Un Ferragosto tutto da ballare con Los Mulero, compagnia di flamenco di Barcellona che si esibirà sia al Casinò Perla sia al Casinò Park, animando le serate di Nova Gorica dall’11 al 20 agosto. Venerdì 25 agosto l’inizio della vendemmia approda al Park Casinò & Hotel con il Park Wine Party. L’eccellenza della produzione vitivinicola slovena sarà protagonista di una piacevole serata all’aperto che ospiterà produttori, appassionati e intenditori nel segno dell’inconfondibile qualità enogastronomica del Paese.

'Drive In – The Reunion' al Perla Casinò & Hotel

Le serate estive del Perla Casinò & Hotel proseguono nel segno del divertimento: dopo il 'talk show' che ha visto Carmen Russo e il marito Enzo Paolo Turchi protagonisti di curiosi aneddoti e inedite performance, venerdì 7 luglio alle 22.30 i volti noti di Drive In, programma cult degli anni ‘80, saliranno sul palco per intrattenere gli spettatori in una performance teatrale tutta da ridere.

Lo spettacolo rispolvererà tante pagine di storia della nostra televisione: le indimenticabili imitazioni del padrone di casa Gianfranco D’Angelo, i personaggi buffi e sfortunati di Enrico Beruschi e Margherita Fumero, quelli improbabili ma sempre attualissimi di Carlo Pistarino, gli archetipi della società odierna parodiati da Sergio Vastano, le imprese del commissario 'con la lisca' raccontate da Nino Formicola (il Gaspare che formava il famoso duo comico con lo scomparso Andrea Brambilla, in arte Zuzzurro). Sono questi solo alcuni degli ingredienti di un’esilarante serie di sketch che riproporrà il meglio della trasmissione in una nuova ed emozionante avventura nel segno del cabaret, della musica e di tanti ricordi, condita da un linguaggio attuale e da 'monologhi 3.0', per divertirsi e far divertire stando sempre al passo coi tempi.

Del resto, ogni volta che il decennio del walkman e del lettore CD, del Supertele e del subbuteo, del Commodore 64 e dei trasferelli viene associato a un programma televisivo capace di incollare gli spettatori di ogni età allo schermo, il riferimento corre sempre al Drive In: ideato da Antonio Ricci, lo show è andato in onda dal 1983 al 1988. Un successo rimasto scolpito nella memoria collettiva: ecco perché gran parte del cast originale ha deciso di ritrovarsi, a più di 30 stagioni televisive di distanza dalla prima puntata, per una tournée dedicata ai nostalgici degli 'anni d’oro', trascorsi fra vestiti a tinte fluo, maglie a rete e capelli cotonati.

La tappa di Nova Gorica fa parte di una tournée chiamata 'Drive In – The Reunion' che tocca molte altre città, tra cui Roma, Torino e Milano, per un totale di oltre venti date, all’insegna della comicità e del buonumore.