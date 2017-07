Note in città: il concerto del duo Spalinger Minder a Brazzano

GORIZIA - Martedì 4 luglio 2017 la Stagione concertistica itinerante 'Note in città' proseguirà con il concerto del Duo flauto e chitarra formato da Evgeniy Spalinger (Russia) e da Marisa Minder (Svizzera), che si terrà alle 21 a Brazzano, presso la piazza della Chiesa di San Lorenzo Martire.

Il duo

Marisa Minder (chitarra) si è laureata al Conservatorio Reale a Den Haag sotto la guida del Maestro Zoran Dukic e si è perfezionata con i Maestri S. Schmidt e P. Marquez. Ha vinto numerosi concorsi internazionali tra i quali il concorso per giovani musicisti di talento di Meggen (Svizzera). Evgeniy Spalinger (flauto) è appassionata interprete di musica da camera ed è membro di diverse orchestre giovanili europee. Nel 2011 ha pubblicato il suo primo Cd edito dalla casa Vd Gallo.

Il Duo, che eseguirà brani di Mozart, Castelnuovo Tedesco e Bartok, ha vinto nel 2016 del primo premio nella categoria musica da camera senza limiti d’età al Concorso Chitarristico Internazionale Bale-Valle Live Guitar (Croazia).

Il concerto di Brazzano sarà replicato mercoledì 5 luglio alle 21 a Gorizia, presso il Giardino di Palazzo De Grazia.

La rassegna 'Note in città'

La rassegna 'Note in Città', ideata e organizzata dall’Associazione Centro Chitarristico Mauro Giuliani, è realizzata grazie al prezioso contributo della Regione Friuli Venezia Giulia (Servizio Attività Culturali e Settore Turismo), del Comune di Gorizia, del Comune di Cormòns, della Fondazione Cassa di Risparmio di Gorizia, della Camera di Commercio, industria, artigianato e agricoltura Venezia Giulia, e della Cassa Rurale ed Artigiana di Lucinico Farra e Capriva, in collaborazione con la Casa delle Arti di Gorizia, l’Associazione Musica Viva di Grado, Arte al Centro, Sconfinando e Cormòns Libri.

Tutti gli eventi previsti nell’ambito della Stagione concertistica itinerante 'Note in città' sono ad ingresso libero. In caso di pioggia i concerti programmati a Brazzano si terranno nella Sala Civica di Cormòns.