Laboratorio "Dentro la Fiaba", il terzo gruppo di partecipanti sale sul palcoscenico

GORIZIA - Questa volta saranno i ragazzi del terzo modulo i protagonisti di ‘Dietro il mito: la vera storia di Ulisse’ dopo la settimana di lavoro del laboratorio teatrale Dentro la fiaba promossa da a.ArtistiAssociati. Appuntamento alla Sala Bergamas di Gradisca d’Isonzo sabato 8 luglio, alle 12. Gli attori in erba si sono cimentati nell’approfondimento di tre temi (spazio lettura, teatro e musica) non senza dare sfogo alle proprie propensioni personali, in una dimensione che coniuga il momento ludico all’apprendimento di tecniche attoriali. Garanzia di riuscita grazie alla conduzione di Enrico Cavallero e Serena Finatti che con la loro professionalità riescono ogni anno a stupire la platea. L’ingresso è aperto a quanti interessati.