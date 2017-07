Vittoria d'estate a Gorizia: tennis, fitness e un concorso di bellezza in piazza Vittoria

GORIZIA – Tennis, Fitness e bellezza saranno gli ingredienti della seconda serata di Vittoria d’estate, il maxi contenitore di eventi che fino a domenica 16 trasformerà piazza Vittoria in un’arena ricca di appuntamenti. Giovedì 6 alle 18.30 daranno prova della propria bravura gli atleti del Tennis Campagnuzza, mentre alle 19.10 ci sarà l’occasione per saperne di più sulla Human dance technique di Giorgio Rivari. Dopo tanto sport visto e praticato, alle 21.30 largo alle miss, con la sfilata e concorso di bellezza Blumare, appuntamento gratuito che si svolge in tutte le maggiori piazze d'Italia e culmina nella finale ospitata da una nave da crociera MSC a ottobre. Per partecipare alla festa di selezione rivolgersi all’Agenzia Modìca Hostess (331 7577741 - 392 7458432). Ovviamente in piazza Vittoria saranno operativi gli stand che fanno da cornice agli eventi, per dissetarsi e mangiare. La regia di Vittoria d'estate è curata dall'associazione goriziana Smilevents, con il supporto del Comune di Gorizia.

La location

A fare da salotto estivo sarà appunto piazza Vittoria, con i suoi 2.400 metri quadrati. Si susseguiranno eventi sportivi e non solo, grazie a un campo in jokerfloor di 30 metri per 15, a cui si aggiungerà un campetto di 11 metri per sei su cui i bambini potranno giocare. Sfide e spettacoli potranno essere seguiti restando comodamente seduti sugli spalti. Ma non basta, perché ovviamente sarà riproposto anche il campo gonfiabile per le sfide di calcio balilla umano. Sul fronte dell’enogastronomia, tra le novità uno stand che proporrà le varie versioni di spritz e rinfrescanti bibite a base di frutta. L’inaugurazione di Vittoria d’estate sarà alle 20.15 di mercoledì 5, con l’apertura dei villaggio e dei chioschi: il taglio del nastro sarà preceduto da un’esibizione della ginnastica Mattols e seguita dallo spettacolo della scuola di danza Kaos.

Sport da vedere e da praticare

Protagonista principale di Vittoria d'estate sarà lo sport, proposto in tante sue declinazioni. In orario pomeridiano e serale sarà lasciato spazio alle società sportive di Gorizia, che organizzeranno esibizioni e prove aperte agli interessati. Non mancheranno inoltre le sedute di fitness aperte a tutti. Per ora sono una ventina le società goriziane e isontine che hanno risposto all’invito della Smilevents, ma il loro numero è destinato ad aumentare. Tante anche le scuole di danza che proporranno degli spettacoli, come Giselle, Tersicore e Arte dance studio, mentre la serata inaugurale sarà l’occasione per assistere all’esibizione dei ballerini di Kaos. Vittoria d’estate sarà anche il palcoscenico per avvicinarsi a discipline e progetti. Il Leo Club Gorizia presenterà 'Fit to be - Riscopriamo lo sport insieme', mercoledì 12. Diverse palestre e corsi goriziani proporranno varie attività di fitness, dal crossfit al krav maga. Basterà iscriversi sul sito www.leoclubgorizia.it: i partecipanti otterranno anche sconti da utilizzare nelle palestre aderenti. Nella giornata conclusiva, domenica 16, sarà la volta della maratona di fitness gratuita organizzata da Psycle con l’aiuto della Palestra Revolution Sport. Sono previste lezioni dimostrative di Pole Dance & Spinning, Cross Cardio e Pump, per finire con l’allungamento muscolare per riportare il corpo all'equilibrio.

L’unione fa la forza

La sinergia tra tante realtà cittadine è sicuramente uno dei punti di forza di Vittoria d’estate. Ne è un esempio anche la collaborazione con l’associazione di commercianti Le nuove vie: sabato 8, in occasione della presentazione della presentazione di 'Gorizia E’', la rivista a cui il sodalizio ha dato vita, la Smilevents proporrà un aperitivo speciale. Dalle 18.30 alle 20.30 su un tappeto posizionato nell’isola pedonale di corso Verdi, si esibiranno le scuole di danza Arte dance studio, Tersicore e Giselle, intervallate da un dj che proporrà musica dal vivo. Nell’occasione Le nuove vie presenteranno la rivista, che si propone di essere un compagno di viaggio virtuale per conoscere la città, fare shopping nei negozi, assaporare gli spuntini nei locali e vedere scorci che poco conosciuti. Tutti i dettagli saranno appunto svelati sabato, con l’invito a proseguire la serata in piazza Vittoria. Venerdì 7 invece, in occasione della Cena in bianco, Vittoria d’estate si prepara ad accogliere il dopo-cena. Chi si presenterà vestito in bianco potrà dissetarsi approfittando del 2X1 per le birre.

I tornei

Vittoria d'estate sarà anche un'occasione per fare sport: non solo si potrà partecipare alle lezioni di fitness o cimentarsi in varie prove, ma ci si potrà sfidare a calcio a 5 e a calcio balilla. Tra i tornei attirerà senza dubbio l'attenzione anche quello di calcio balilla umano, con il campo che sarà anche messo a disposizione per partite tra gruppi di amici. Tra le novità, il triangolare di calcio delle forze armate tra Finanza, Polizia e Carabinieri, previsto per venerdì 7, e il torneo nazionale di braccio di ferro sabato 8.

L'intrattenimento

Un occhio di riguardo sarà riservato alla bellezza, sabato 15 con la finale di Miss Forever, un concorso rivolto alle Over 40, e con la sfilata 'Bluemare' giovedì 6. Non mancherà ovviamente la musica, per esempio con le serate latina di domenica 9, la musica irlandese dei 'Drunken Sailors' di martedì 11 e 'The Siege Summer' di venerdì 14. Quest’anno spazio anche agli amanti dei quattrozampe, con la Stracanina di domenica 9.