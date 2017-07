Verdid'Estate, la stagione estiva prosegue con un appuntamento Young, "I tre porcellini"

GORIZIA – Sono i bambini dai 3 agli otto anni gli spettatori ideali per il terzo appuntamento di Verdid’Estate, la prima stagione estiva del Teatro Verdi di Gorizia. Nell’ambito del cartellone Young, lunedì alle 20.30 il parco del Palazzo municipale ospiterà 'I tre porcellini', della Compagnia Fondazione Aida di Quinzano (Verona). In scena tre attori e cinque pupazzi che cantano, ballano e saltano su una verde collina, che si trasforma via via in casa di paglia, di legno o di mattoni, in strada di campagna o in albero di mele.

Una storia rivisitata

A prima vista potrebbe essere la classica storia dei tre porcellini, se non fosse che il lupo si presenta alle selezioni di un noto programma televisivo musicale cantando il suo pezzo forte, senza però essere accettato. Come se non bastasse, sbagliando strada e fiaba, il lupo arriva alla casa della nonna di Cappuccetto Rosso. Nel frattempo i tre porcellini decidono di fondare un gruppo musicale, 'La Pig Band'. Per tutte le proposte di Verdid’Estate è previsto un biglietto unico a tre euro, con servizio di cassa a partire da un'ora prima dell’inizio degli spettacoli, senza prevendita.

Gli appuntamenti dell'estate

Mercoledì 12 luglio invece alle 20.30 sarà portato al Parco del Palazzo Municipale 'Lascia cantare il cuor' della Golden Show di Trieste, una carrellata delle più belle canzoni della radio, della rivista e dello spettacolo del secolo scorso. Un viaggio musicale dal repertorio melodico napolitano al jazz, passando per i brani di celebri film.

Giovedì 27 luglio il Gruppo teatrale per il dialetto diretto da Gianfranco Saletta proporrà 'La valisa de carton', racconto semiserio sull’emigrazione, sempre alle 20.30. Tratto dai testi di Lino Carpinteri e Mariano Faraguna, con orchestra dal vivo, lo spettacolo affronta con la collaudata formula del teatro a leggio in modo ironico e leggero un tema serio e come quello dell’emigrazione. Verdid’Estate Young

si concluderà con 'Alice nel paese delle meraviglie' della Compagnia Teatro delle Correnti di Padova martedì 2 agosto, con inizio alle 20.30.

Completeranno il cartellone quattro concerti della rassegna Cantaquartieri della scuola GoMusic: lunedì 21 agosto 'Le quattro stagioni in musica: primavera ed estate', giovedì 24 'Le quattro stagioni in musica: autunno e inverno', lunedì 28 'I grandi successi delle colonne sonore' e giovedì 31 'Musica…l nel cinema', sempre alle 20.30.