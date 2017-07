Vittoria d'estate a Gorizia: weekend intenso tra calcio balilla, braccio di ferro, musica e street food

GORIZIA - Buona la prima per Vittoria d’estate: la serata inaugurale del maxi contenitore di eventi in piazza Vittoria è stata contrassegnata da una massiccia partecipazione, con gli spalti affollati, tanti spettatori assiepati intorno al jokerfloor e un grande entusiasmo. Protagonisti dei primi appuntamenti la scuola di danza Kaos, tre compagini di cestisti under 20 di Gorizia e la nuova disciplina di fitness Mattools, proposta da Carmen Di Mauro. Al taglio del nastro sono intervenuti il sindaco, Rodolfo Ziberna, il vicesindaco, Stefano Ceretta, e gli assessori comunali Arianna Bellan e Marilena Bernobich, oltre ai rappresentanti della Smilevents, ente promotore dell’evento con la collaborazione del Comune. Già molto apprezzati gli stand enogastronomici: Vittoria d’estate è anche l’occasione per gustare lo street food siciliano, dagli arancini di riso in tante varianti a succulenti panini, e per rinfrescarsi con bibite a base di frutta o spritz nelle più svariate versioni.

Il programma di venerdì 7 luglio

Fitto il programma di appuntamenti per il fine settimana. Venerdì 7, si comincerà con fitness e hockey: alle 19.15 Alejandra Lopez proporrà Pound- Rockout Workout e a seguire alle 20 si sfideranno i ragazzi della Fiamma Gorizia. Alle 21 prenderà il via il torneo di calcio balilla, promosso dall’organizzazione che raggruppa gli appassionati della regione, la Cbfvg. Il regolamento prevede che si giochi a coppie fisse, con regolamento Acli, su calcetti Fas illuminati. Per gli interessati la quota d’iscrizione è di dieci euro a persona, comprensiva di pastasciutta e bibita. Alle 20.30 fischio d’inizio per un altro evento molto atteso: il triangolare di calcio tra forze dell’ordine, ovvero tra le rappresentative di Polizia, Carabinieri e Guardia di finanza. Appuntamento questo promosso in sinergia con il torneo Vizzari, sulla scia della collaborazione avviata già nell’edizione 2016 di Vittoria d’estate. Ma non basta, perché ci sarà anche Aperiblanc: data la concomitanza con la Cena in bianco, chi si presenterà in piazza Vittoria in total white dalle 18 alle 19.30 potrà approfittare dell’offerta 2X1 per la birra.

Il programma del weekend

Anche quella di sabato 8 si preannuncia una serata particolarmente intensa. Vittoria d’estate si trasferirà temporaneamente in corso Verdi, nell’isola pedonale, per 'Gorizia è'. In collaborazione con l’associazione di commercianti Le nuove vie, dalle 18.30 alle 20.30, su un tappeto posizionato nell’isola pedonale, si esibiranno le scuole di danza Arte dance studio, Tersicore e Giselle, intervallate da un dj che proporrà musica dal vivo. Nell’occasione Le nuove vie presenteranno la loro rivista, che si propone di essere un compagno di viaggio virtuale per conoscere la città, fare shopping nei negozi, assaporare gli spuntini nei locali e vedere scorci che poco conosciuti. Tutti i dettagli saranno appunto svelati sabato, con l’invito a proseguire la serata in piazza Vittoria. Sul jokerfloor si susseguiranno le esibizioni dell’Azzurra Gorizia, alle 18.30, e del Mma Team Scardovelli, alle 19.30. Inoltre alle 17 prenderà il via il torneo di braccio di ferro, tappa di un circuito nazionale che data l’originalità attira puntualmente una entusiastica partecipazione.

Domenica 9 scenderà in campo Hera educational, realtà che si propone di avvicinare i più piccoli allo sport e al movimento con il coinvolgimento delle famiglie. Alle 18.30 saranno proposti in piazza Vittoria giochi e attività per i bambini e non solo. Alle 20 sarà la volta del Pattinodanza e alle 20.30 del Shikon Kai di Gorizia. Largo anche ai quattrozampe: alle 18 Modica proporrà la Stracanina, competizione per cani e padroni. La serata proseguirà con i ritmi afro latini, con il Dj Roberto portato dalla Nueva Clave di Gradisca, che farà ballare reggaeton, salsa, bachata e molto altro.

La location

A fare da salotto estivo sarà appunto piazza Vittoria, con i suoi 2.400 metri quadrati. Si susseguiranno eventi sportivi e non solo, grazie a un campo in jokerfloor di 30 metri per 15, a cui si aggiungerà un campetto di 11 metri per sei su cui i bambini potranno giocare. Sfide e spettacoli potranno essere seguiti restando comodamente seduti sugli spalti. Ma non basta, perché ovviamente sarà riproposto anche il campo gonfiabile per le sfide di calcio balilla umano. Sul fronte dell’enogastronomia, tra le novità uno stand che proporrà le varie versioni di spritz e rinfrescanti bibite a base di frutta. L’inaugurazione di Vittoria d’estate sarà alle 20.15 di mercoledì 5, con l’apertura dei villaggio e dei chioschi: il taglio del nastro sarà preceduto da un’esibizione della ginnastica Mattols e seguita dallo spettacolo della scuola di danza Kaos.

Sport da vedere e da praticare

Protagonista principale di Vittoria d'estate sarà lo sport, proposto in tante sue declinazioni. In orario pomeridiano e serale sarà lasciato spazio alle società sportive di Gorizia, che organizzeranno esibizioni e prove aperte agli interessati. Non mancheranno inoltre le sedute di fitness aperte a tutti. Per ora sono una ventina le società goriziane e isontine che hanno risposto all’invito della Smilevents, ma il loro numero è destinato ad aumentare. Tante anche le scuole di danza che proporranno degli spettacoli, come Giselle, Tersicore e Arte dance studio, mentre la serata inaugurale sarà l’occasione per assistere all’esibizione dei ballerini di Kaos. Vittoria d’estate sarà anche il palcoscenico per avvicinarsi a discipline e progetti. Il Leo Club Gorizia presenterà 'Fit to be - Riscopriamo lo sport insieme', mercoledì 12. Diverse palestre e corsi goriziani proporranno varie attività di fitness, dal crossfit al krav maga. Basterà iscriversi sul sito www.leoclubgorizia.it: i partecipanti otterranno anche sconti da utilizzare nelle palestre aderenti. Nella giornata conclusiva, domenica 16, sarà la volta della maratona di fitness gratuita organizzata da Psycle con l’aiuto della Palestra Revolution Sport. Sono previste lezioni dimostrative di Pole Dance & Spinning, Cross Cardio e Pump, per finire con l’allungamento muscolare per riportare il corpo all'equilibrio.

I tornei

Vittoria d'estate sarà anche un'occasione per fare sport: non solo si potrà partecipare alle lezioni di fitness o cimentarsi in varie prove, ma ci si potrà sfidare a calcio a 5 e a calcio balilla. Tra i tornei attirerà senza dubbio l'attenzione anche quello di calcio balilla umano, con il campo che sarà anche messo a disposizione per partite tra gruppi di amici. Tra le novità, il triangolare di calcio delle forze armate tra Finanza, Polizia e Carabinieri, previsto per venerdì 7, e il torneo nazionale di braccio di ferro sabato 8.

L'intrattenimento

Un occhio di riguardo sarà riservato alla bellezza, sabato 15 con la finale di Miss Forever, un concorso rivolto alle Over 40, e con la sfilata 'Bluemare' giovedì 6. Non mancherà ovviamente la musica, per esempio con le serate latina di domenica 9, la musica irlandese dei 'Drunken Sailors' di martedì 11 e 'The Siege Summer' di venerdì 14. Quest’anno spazio anche agli amanti dei quattrozampe, con la Stracanina di domenica 9.