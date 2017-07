Vittoria d'estate a Gorizia: braccio di ferro, danza e hip hop, con un evento in corso Verdi insieme a 'Le nuove vie'

GORIZIA - Vittoria d’estate ha la sua miss: la 17enne triestina Beatrice La Monaca si è aggiudicata la fascia più ambita nel concorso di bellezza Bluemare, guadagnandosi di diritto un posto nella finale regionale, in programma a settembre. Il concorso, che si svolge in tutte le maggiori piazze d'Italia e culmina nella finale ospitata da una nave da crociera Msc a ottobre, ha visto nella sua tappa goriziana nove ragazze in gara, provenienti dalle province di Trieste e Udine oltre che dall’Isontino. Oltre al titolo di Miss Vittoria d’estate, sono stati distribuiti altri cinque titoli: Miss Hemigway Viaggi è risultata Sara Lucca di Monfalcone, Miss Carpisa Gorizia Giulia Zamolo di Gemona, Miss Confezioni Dino Tamara Omasta di Gorizia, Miss Rebirth air studio Elisa Sorina di Duino e Miss Kubotto Lavanda Ambra Mazzariol di Gorizia. Le nove concorrenti hanno sfilato indossando gli abiti e gli accessori forniti dai negozi che hanno sostenuto l’iniziativa, alternandosi a quattro modelle dell’agenzia Modica, promotrice dell’evento. In passerella anche le creazioni di cinque studentesse dell’indirizzo Moda dell’istituto Cossar. Una serata quindi all’insegna della bellezza, ma anche dello sport e del divertimento. In piazza Vittoria sono infatti operativi gli stand di street food siciliano e il chiosco specializzato in bevande alla frutta e spritz.

Il weekend in arrivo

Vittoria d’estate si prepara a un weekend particolarmente ricco di eventi, sempre con la regia della Smilevents e la collaborazione del Comune. Sabato l’evento si trasferirà temporaneamente in corso Verdi, nell’isola pedonale, per 'Gorizia è'. In collaborazione con l’associazione di commercianti Le nuove vie, dalle 18.30 alle 20.30, su un tappeto posizionato nell’isola pedonale, si esibiranno le scuole di danza Arte dance studio, Tersicore e Giselle, intervallate da un dj che proporrà musica dal vivo. Nell’occasione Le nuove vie presenteranno la loro rivista, che si propone di essere un compagno di viaggio virtuale per conoscere la città, fare shopping nei negozi, assaporare gli spuntini nei locali e vedere scorci che poco conosciuti. Tutti i dettagli saranno appunto svelati sabato, con l’invito a proseguire la serata in piazza Vittoria, dove alle 20.20 per un’ora sarà proposto 'Feel the Flow Showcase', ovvero musica con dj e dimostrazioni di hip-hop. Sul jokerfloor si susseguiranno le esibizioni dell’Azzurra Gorizia, alle 18.30, del Mma Team Scardovelli, per finire alle 19.30 con lo spettacolo delle stesse scuole di danza Arte dance studio, Tersicore e Giselle. Inoltre alle 17 prenderà il via il torneo di braccio di ferro, tappa di un circuito nazionale che data l’originalità attira puntualmente una entusiastica partecipazione.