AAA Volontari cercasi per "Gusti di Frontiera 2017"

GORIZIA - 'Gusti di Frontiera' è la manifestazione di punta del Comune di Gorizia, che coinvolge oltre 300 stand e registra oltre 450.000 presenze sulle quattro giornate di evento. Rappresenta dunque una formidabile sfida in termini organizzativi e gestionali, e parteciparvi attivamente può diventare, oltre che un’esperienza divertente e coinvolgente, anche un'importante occasione di sviluppo personale e di arricchimento formativo. Il Comune di Gorizia intende anche quest’anno, dopo le positive esperienze degli anni scorsi, avvalersi della collaborazione di un numero massimo di quaranta volontari da destinare all'accoglienza dei visitatori, all'informazione anche plurilingue al pubblico e al supporto logistico.

Si cercano 40 giovani volontari

L’obiettivo è quello di costruire un team formato e motivato di giovani volontari che, assieme ai tirocinanti dell’Università di Udine, il Tavolo delle associazioni, gli operatori del Punto Giovani e i professionisti coinvolti, partecipino attivamente non solo ai quattro giorni di manifestazione ma ad un vero e proprio percorso di cittadinanza attiva peer to peer, in cui il singolo possa sfruttare l’occasione di un evento importante per la città per dimostrare alla comunità le proprie abilità e capacità. Il compito dei volontari sarà di muoversi sul territorio comunale interessato dall'evento offrendo ai visitatori informazioni, possibilmente in più lingue, sulla logistica della manifestazione, relativamente alla dislocazione dei Borghi, alla viabilità, ai punti di maggiore interesse della città, al posizionamento dei punti informativi e di servizio ecc., collaborando strettamente con il personale comunale addetto alla gestione del territorio e con il servizio comunale politiche giovanili mediante il Punto Giovani.

Incontri propedeutici all'evento

Nell’ottica del percorso che si intende creare si chiede ai volontari di offrire la propria disponibilità a partecipare attivamente agli incontri e riunioni programmati nelle settimane precedenti alla manifestazione (un incontro a settimana per la durata massima di due ore), a dei percorsi formativi e la presenza alla manifestazione 'Gusti di frontiera – edizione 2017' nelle giornate di giovedì 21 (turno pomeridiano) venerdì 22, sabato 23 e domenica 24 settembre rispettivamente in uno dei due turni previsti (dalle ore 09.30 alle ore 16.30 o dalle ore 15.30 alle ore 22.30).

Sono ammesse a presentare la propria Manifestazione di interesse a partecipare alla selezione per volontari solo persone maggiorenni. Saranno preferiti nella scelta i giovani dai 18 ai 35 anni con conoscenza di una o più delle seguenti lingue: sloveno, tedesco, inglese e con esperienza di volontario in contesti analoghi di manifestazioni ed eventi.

Le manifestazioni di interesse verranno selezionate da una specifica Commissione costituita da personale del Servizio Cultura, Eventi e Turismo e Politiche Giovanili.

Il Comune offre ai volontari prescelti un breve percorso formativo sulla sicurezza, sul territorio e sulle principali attrattività turistiche che Gorizia offre, la consegna di un attestato di partecipazione all’evento, un buono pasto in uno degli stand eno-gastronomici della manifestazione.

Scadenza domande

Le Manifestazioni di interesse, debitamente compilate, vanno inviate al Comune di Gorizia - Servizio cultura, eventi, turismo entro e non oltre le 12 del 10 agosto 2017, via pec comune.gorizia@certgov.fvg.it, fax al n. 0481-383352 o consegna a mano al Protocollo del Comune di Gorizia - Piazza del Municipio, 1, 34170 Gorizia.