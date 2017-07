Vittoria d'estate a Gorizia: tanto sport da vedere e da fare

GORIZIA - Prosegue tra divertimento, musica e dimostrazioni sportive Vittoria d’estate, ingredienti corredati da chioschi enogastronomici con street food siciliano. La settimana si apre con i bambini dei centri estivi comunali, oltre che da quelli di Cormons e Capriva, ospiti della cittadella dello sport allestita in piazza Vittoria dalla Smilevents con la collaborazione del Comune. Dopo i giochi per bambini di Hera educational, le esibizioni del Pattinodanza e del Shikon Kai Gorizia e i balli proposti nella serata latina dalla Nueva Clave, cresce l’attesa per uno degli appuntamenti più attesi, il torneo di calcio a cinque. Otto le squadre che si sfideranno sul jokerfloor, fino al gran finale di domenica 16. Martedì gli incontri saranno disputati dalle 21.45 a mezzanotte, preceduti dallo spettacolo proposto dall’Atletica Gorizia e dalla Dinamic Gym, che saranno protagoniste rispettivamente alle 18.30 alle 20. Non mancherà la musica, a cui provvederanno in due tranche i 'Drunken sailors' con il loro repertorio irlandese, dalle 19.15 alle 20 e dalle 21.05 alle alle 21.30.

Il programma dei prossimi giorni

Mercoledì mattina piazza Vittoria sarà invasa alle 10 dai bambini dei centri estivi, che saranno coinvolti in giochi e attività sportive. Dalle 18 alle 22.30 sarà protagonista il Leo Club Gorizia, che presenterà 'Fit to be - Riscopriamo lo sport insieme'. Diverse palestre e corsi goriziani proporranno varie attività di fitness, dal crossfit al krav maga. Basterà iscriversi sul sito www.leoclubgorizia.it: i partecipanti otterranno anche sconti da utilizzare nelle palestre aderenti. Ancora dimostrazioni sportive nel corso della serata: alle 19.30 si potrà scoprire la difesa personale con il Truekrav Gorizia. La serata si concluderà con il torneo di calcio a cinque, dalle 22.45 a mezzanotte.