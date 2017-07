La Cenerentola di Piccolo Festival andrà in scena al teatro comunale di Cormons

GORIZIA - La prima rappresentazione de La Cenerentola di Rossini di Piccolo Festival di martedì 11 luglio andrà in scena nel teatro comunale di Cormòns alle 20 e non al Castello di Spessa a causa delle avverse condizioni meteorologiche previste per la serata. La seconda serata dell’opera di giovedì 13, invece, è confermata al Castello di Spessa di Capriva alle 20. Inoltre, a causa di motivi di salute, Federico Lepre sarà sostituito dal tenore colombiano Alejandro Escobar nel ruolo di Don Ramiro.