Vittoria d'estate a Gorizia: "Fit to be", per provare le varie discipline del fitness

GORIZIA - Sport da praticare, e non solo da vedere, a Vittoria d’estate. La rappresentativa under 18 dello Jadran ha battuto quella del Dom nell’amichevole che è stata uno degli appuntamenti clou della serata di lunedì (52-46 il punteggio finale), mentre mercoledì, chi vorrà mettersi alla prova in svariate discipline di fitness potrà farlo dalle 18 alle 22.30, grazie al Leo Club Gorizia. Sul jokerfloor di piazza Vittoria sarà presentato 'Fit to be - Riscopriamo lo sport insieme', che coinvolgerà diverse palestre e vari corsi goriziani.

Le discipline

Si spazierà dal crossfit al krav maga, in modo da dare una carrellata delle anche delle pratiche che stanno prendendo piede oltre che di quelle per così dire più tradizionali. Per cimentarsi basta iscriversi sul sito www.leoclubgorizia.it: i partecipanti otterranno anche sconti da utilizzare nelle palestre aderenti. Ancora dimostrazioni sportive nel corso della serata: alle 19.30 si potrà scoprire la difesa personale con il Truekrav Gorizia. La serata si concluderà con il torneo di calcio a cinque, dalle 22.45 a mezzanotte. Anche domani in mattinata protagonisti saranno i bambini dei centri estivi comunali e di quelli di Cormons a Capriva, dalle 9 alle 11. Un programma fitto quindi, condito come sempre dai chioschi enogastronomici, con lo street food siciliano, e dalla possibilità di sfidarsi sul campo gonfiabile di calcio balilla umano.

Il programma di giovedì

Anche giovedì, dalle 10 alle 11, scenderanno in piazza i bambini dei centri estivi. Fitta la scaletta delle società sportive che invece daranno prova della propria attività: l’Audax Sanrocchese, dalle 18 alle 18.45, il Centro addestramento Baseball Gorizia, dalle 18.45 alle 19.15, i 'Cinghiali' Rugby Gorizia dalle 19.30 alle 20. Alle 20.30 il jokerfloor ospiterà basket 3 contro 3, evento in cui giocheranno le migliori quattro squadre che hanno partecipato a Mossa by night, mentre dalle 21.30 alle 23.30 proseguirà il torneo di calcio a cinque. A intrattenere il pubblico tra questi due ultimi eventi saranno le evoluzioni di Sport&Fit Pole dance studio.