A Palazzo de Grazia di Gorizia concerto di ottavino per "Note in Città 2017"

GORIZIA - Mercoledì 12 luglio alle 21 la Stagione concertistica itinerante 'Note in città' proseguirà con il Concerto di ottavino di Cinzia Zucchi (Italia) e Hsu Chih-Chi (Taiwan), che si terrà a Gorizia, presso la Sala Concerti di Palazzo De Grazia.

Il concerto

Cinzia Zucchi (Primo premio al Concorso flautistico internazionale Severino Gazzelloni di Pescara) e Hsu Chih-Chi (Premio speciale Falaut Campus al Concorso internazionale Gazzelloni di Pescara), sono ospiti della IV edizione dell’International Piccolo Festival di Grado diretto dal M° Nicola Mazzanti (ottavino solista dell’Orchestra del Maggio Musicale Fiorentino). Nel concerto in programma a Gorizia, promosso dal Centro Chitarristico Mauro Giuliani in collaborazione con l’Associazione Musica Viva di Grado, saranno accompagnate al pianoforte dal Maestro Ferdinando Mussutto.

La rassegna

La rassegna 'Note in città' proseguirà martedì 18 luglio con il concerto dell’arpista Ester Pavlic, che si terrà a Gorizia presso il Giardino di Palazzo De Grazia. Ester Pavlic è laureata in arpa e canto lirico presso il Conservatorio J. Tomadini di Udine e diplomata in Musicoterapia presso la Pro Civitate Christiana di Assisi. Da diversi anni svolge attività didattica in numerose scuole del Friuli-Venezia Giulia e del Veneto. Nel concerto in programma a Gorizia Ester Pavlic eseguirà musiche di S. Prokofiev, A Piazzolla, G.B. Pescetti, L. Spohr e M. Tournier. Tutti gli eventi previsti nell’ambito della Stagione concertistica itinerante 'Note in città' sono a ingresso libero.