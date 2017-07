Gradisca d'Isonzo, scontro auto-moto: grave un centauro

GRADISCA D'ISONZO - L'incidente stradale è avvenuto alle 7.30 di martedì 11 luglio in via Roma, vicino alla rotonda, a Gradisca d'Isonzo. Come anticipato dal Gazzettino sono coinvolti nel sinistro una macchina e una moto. Alla guida della vettura una donna, uscita illesa dallo scontro, mentre il conducente della moto, un uomo di 46 anni di Farrra d'Isonzo, è stato elitrasportato all'ospedale di Cattinara di Trieste e si trova in gravi condizioni. Intervenuti sul posto i carabinieri di San Pier d'Isonzo e i vigili del fuoco del Comando di Gorizia per eseguire i rilievi, regolare la viabilità, mettere in sicurezza i mezzi incidentati e bonificare la carreggiata.