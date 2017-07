Sergio Sylvestre in concerto al Casinò Perla

NOVA GORICA - L’estate del Perla Casinò & Hotel di Nova Gorica prosegue all’insegna di eventi di grande richiamo e ospiti d’eccezione. Sergio Sylvestre, nuova promessa della musica italiana, si esibirà venerdì 14 luglio alle 22.30, in un concerto che ripercorrerà i suoi successi dagli esordi fino all’ultimo singolo, 'Turn It Up', uscito pochi giorni fa e prodotto da J-Ax e Fedez. Vincitore del talent show Amici di Maria De Filippi nel 2016, il giovane cantante di origini americane ha vinto il disco d’oro per il suo Ep di debutto 'Big Boy' e si è classificato al sesto posto nell’ultima edizione del Festival di Sanremo.

Lo staff del Casinò Perla ha organizzato un incontro 'firma-copie' con l’Artista nella hall dell’hotel: dalle 18 alle 18.30 di venerdì, i giovani fan impossibilitati a partecipare al concerto per motivi anagrafici potranno conoscere il loro idolo.