Vittoria d'estate: serata di musica e skate, sabato largo alla bellezza con Miss Forever

GORIZIA - Giovani e non solo a Vittoria d’estate alla scoperta del fitness è stato un successo l’evento promosso dal Leo Club Gorizia, 'Fit to be - Riscopriamo lo sport insieme'. Un’occasione per saperne di più e per mettersi alla prova nelle più svariate discipline, dal crossfit al krav maga, in collaborazione con varie palestre goriziane. Venerdì saranno skate e musica gli ingredienti principali in piazza Vittoria: dalle 15 sarà aperta un’area skate a cura di Goxhc, animata dalle 18 da Dj Mike, che proporrà musica trash. A seguire sarà la volta della musica elettronica: alle 19.30 con Chili Out Selection e dalle 21 a mezzanotte con The Siege Summer edition con Dclerk. Non mancheranno le attività per i bambini, in mattinata, dalle 9 alle 11, con l’ultimo appuntamento con i centri estivi, mentre dalle 18.30 alle 20.30 tornerà in piazza Hera Educational. Un programma fitto e diverso di giorno in giorno, ma condito da alcuni punti fissi, ovvero dai chioschi enogastronomici, con lo street food siciliano, e dalla possibilità di sfidarsi sul campo gonfabile di calcio balilla umano.

Il programma di sabato

Non solo sport a Vittoria d’estate, ma anche bellezza e stile. Sabato alle 22.30 il jokerfloor si trasformerà in una passerella per la finalissima di Miss Forever, il concorso dedicato alle over 40. Dieci le aspiranti al titolo, ovvero le prime tre classificate delle tre selezioni che si sono svolte nel corso dell’anno e una 'ripescata'. Le concorrenti, che provengono non solo dall’Isontino, ma anche dalla provincia di Udine e dalla Slovenia, usciranno per quattro volte indossando gli abiti de 'Il laboratorio', intervallate dalle acrobazie di 'My life is pole dance studio'. Sabato non mancheranno le esibizioni: alle 18 la scuola di danza Giselle e alle 19 il circolo di tennis Zaccarelli, mentre alle 20.15 saranno disputate le semifinali del torneo di calcio a cinque, con prove di crossfit tra un incontro e l’altro.