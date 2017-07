Telesca, nessuna riduzione alla prevenzione oncologica

GORIZIA - «Penso che la dichiarazione del neosindaco di Gorizia che ipotizza fantomatiche riduzioni della prevenzione oncologica - afferma in una nota l'assessore regionale alla Salute, Maria Sandra Telesca - abbia solo finalità giornalistiche visto che è uscita il giorno seguente all'incontro che ho avuto, proprio a Gorizia, con i sindaci dell'area Basso Friulana-Isontina alla presenza del direttore generale dell'Azienda per l'assistenza Sanitaria 2, Giovanni Pilati».

«L'incontro - aggiunge Telesca - era stato richiesto dai rappresentanti dei Comuni ma per il capoluogo isontino, in vece del sindaco, era presente un assessore».

«Sono comunque contenta - evidenzia Telesca - che i sindaci abbiano ribadito quanto già scritto in un documento indirizzato alla presidente della Regione, Debora Serracchiani, e a me, in cui chiedono di procedere ad una accentuata specializzazione delle quattro sedi ospedaliere (Gorizia, Latisana, Monfalcone e Palmanova) attraverso un veloce processo di aggiornamento tecnologico delle stesse».

«Concordiamo senz'altro con il primo cittadino goriziano - chiosa Telesca - sul fatto che la prevenzione, anche in campo oncologico, rappresenti un irrinunciabile caposaldo della medicina contemporanea, tanto che - conclude l'assessore regionale alla Salute - non corrisponde al vero la notizia di indebolimenti di funzioni così importanti».