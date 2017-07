Vittoria d'estate a Gorizia: sprint finale all'insegna della bellezza, pole dance e danza

GORIZIA - Non solo sport a Vittoria d’estate, ma anche bellezza e stile. Sabato, alle 22.30 il jokerfloor si trasformerà in una passerella per la finalissima di Miss Forever, il concorso dedicato alle over 40. Dieci le aspiranti al titolo, ovvero le prime tre classificate delle tre selezioni che si sono svolte nel corso dell’anno e una 'ripescata'. Le concorrenti, che provengono non solo dall’Isontino, ma anche dalla provincia di Udine e dalla Slovenia, usciranno per quattro volte indossando gli abiti de 'Il laboratorio', intervallate dalle acrobazie di 'My life is pole dance studio'. Sabato non mancheranno le esibizioni: alle 18 la scuola di danza Giselle e alle 19 il circolo di tennis Zaccarelli, mentre alle 20.15 saranno disputate le semifinali del torneo di calcio a cinque, con prove di crossfit tra un incontro e l’altro.

Domenica gran finale

Gran finale domenica per la 12 giorni di sport e divertimento promossa dalla Smilevents con la collaborazione del Comune. Essendo anche un palcoscenico per avvicinarsi a discipline e progetti, nella giornata conclusiva Vittoria d’estate proporrà dalle 18 alle 21.30 una maratona di fitness gratuita organizzata da Psycle con l’aiuto della Palestra Revolution Sport. Sono previste lezioni dimostrative di Pole Dance & Spinning, Cross Cardio e Pump, per finire con l’allungamento muscolare per riportare il corpo all'equilibrio. Alle 22 saranno disputate le attesissime finali del torneo di calcio a cinque, con premiazioni previste alle 23.30. Sarà ovviamente disponibile il campo gonfiabile per le sfide di calcio balilla umano e saranno operativi i chioschi enogastronomici.