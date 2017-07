"Insegui la tua storia": a Romans d'Isonzo spettacolo dei fratelli Caproni e laboratorio didattico musicale

ROMANS D'ISONZO - Per la rassegna 'Insegui la tua storia', doppio appuntamento a Romans D’Isonzo martedì 18 luglio: alle 17.30, alla biblioteca comunale, Chantal Genovesi conduce il laboratorio musicale 'Suoniamo una storia', un progetto dedicato ai bambini dai 4 ai 7 anni che unisce musica e narrazione. A seguire, alle 21, al Centro Culturale Casa Candussi-Pasiani, I Fratelli Caproni presentano in prima regionale lo spettacolo 'L’omino del pane e l’omino della mela': due cuochi e irresistibili gag per conoscere divertendosi tutti i segreti degli alimenti.

'Insegui la tua storia'

'Insegui la tua storia' per più di un mese (dal 27 giugno al 1 agosto) anima l’estate di bambini e famiglie del territorio isontino con spettacoli, laboratori e incontri con gli autori. Il progetto vede capofila il Comune di Romans D’Isonzo, con il patrocinio della Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia e la partnership di CaRiGo e Tiare Shopping. Da quest’anno gode della direzione artistica di Francesco Accomando con l’associazione culturale vicentina Cikale Operose. I Comuni coinvolti nel progetto sono Romans D’Isonzo, Farra, Medea, Ruda, Mariano Del Friuli, Bagnaria Arsa, Fiumicello, Moraro, Villesse, Šempeter.

I Fratelli Caproni con 'L’omino del pane e l’omino della mela'

'L'omino del pane e l'omino della mela' è ideato, scritto, diretto e interpretato da Alessandro Larocca e Andrea Ruberti. Scene, costumi e luci sono di Alessandro Larocca, Andrea Ruberti. Musiche di Gipo Gurrado.

Due buffi personaggi, mezzi cuochi e mezzi clown, creatori di storie fantasiose e di ricette, hanno deciso di preparare un lauto pranzetto a tutti i bambini e di spiegare loro i segreti dei cibi più buoni e della loro realizzazione. Ma uno dei due, molto sbadato, ha comprato solo una pagnotta e una mela… come faranno i nostri cuochi a preparare un pasto per tutti? Così, tra una ricetta un po’ speciale e divertentissimi numeri di clownerie, i due iniziano un viaggio fantasioso all’interno dei cibi, fino ad entrare nel pane dove incontrano un buffo omino - l’Omino del pane appunto - che abita nella pagnotta e che non vuole saperne di farsi affettare. Tra gag e pantomime, musiche divertenti e interazioni con il piccolo pubblico, i due cuochi-clown scoprono che questi magici omini abitano anche nelle mele, nelle banane, in tutti i frutti, in tutti i cibi più strani e accompagnano i bambini nel mondo del cibo alla scoperta dei mille segreti contenuti in tutti gli alimenti.

Il laboratorio musicale di Chantal Genovesi: 'Suoniamo una storia'

Il laboratorio si rivolge a bimbi di età compresa tra i 4 e i 7 anni (gruppi da 10-15 bambini). Attraverso il racconto di storie i bambini verranno coinvolti e stimolati a produrre ed inventare suoni che accompagneranno la narrazione. I personaggi fantastici ci guideranno attraverso una drammatizzazione sonora e di movimento, al fine di rendere i bimbi protagonisti delle storie stesse attraverso la loro creatività, ricerca espressiva e corporea.

Dopo il racconto di una o più storie i bambini verranno infine invitati a creare un loro strumento musicale con materiali di recupero o naturali.

Chantal Genovesi - Laureata al Dams di Bologna con il massimo dei voti e specializzata nell’insegnamento, si occupa di educazione musicale conducendo laboratori e progetti musicali per bambini presso varie istituzioni educative, collaborando con cooperative e associazioni anche in qualità di formatrice. Dal 2008 al 2011 dirige il coro di voci bianche 'Stand together group junior' e incide con loro brani didattici per bambini. Attualmente alterna l’insegnamento nella scuola dell’infanzia con la realizzazione di laboratori musicali per bambini di varie fasce d’età.

Per informazioni contattare: cell. 339 4238228 - http://www.inseguilatuastoria.eu - https://www.facebook.com/inseguilatuastoria/