Ruttàrs, torna «Pascol(N)ando tra terra e mare»

RUTTARS – Pascol(N)ando tra terra e mare, l'evento dell'estate, torna puntuale nella piccola frazione di Dolegna del Collio con tutte le peculiarità che lo hanno reso molto apprezzato e atteso da molti appassionati della buona enogastronomia. La festa si terrà in giardino, accompagnati dal tramonto sui vigneti di Ruttars. Lo staff della Trattoria Da Nando, mercoledì 19 luglio dalle 20, ci delizierà con un menu di terra e di mare per tutti i gusti: l’ombrina marinata, il tonno e la Passione, la mousse di baccalà, il carpaccio e il tartufo nero, il crudo D’osvaldo, il cotto & kren, il fritto dal pascolo al mare, arcobaleno di cereali al mare, il risotto nel bosco, la Polenta di Ciro e… friends, la frutta in bicchiere e il gran buffet dei dolci di Carla. In abbinamento i vini bianchi e rossi della trattoria, con alcune sorprese dalla cantina delle annate «storiche». Per info e prenotazioni info@vinipascolo.com, 0481 61144.

Prenotazioni valide esclusivamente via email o telefono. In caso di maltempo, l'evento verrà spostato al giorno successivo, previa comunicazione.