Vittoria d'estate a Gorizia: Gran finale tra moda, calcio a cinque e fitness

GORIZIA - E' stata la squadra del Bbr ad aggiudicarsi il torneo di calcio a cinque 'Vittoria d'estate', uno dei momenti clou del maxi contenitore di eventi promosso dalla Smilevents con la collaborazione del Comune. Seconda classificata dopo una finale combattutissima la compagine del Mama Angela, terzi i giovanissimi Ufi di Capriva. Del Mama Angela il miglior giocatore del torneo, Roby Kragelj. La serata finale della manifestazione è stata l'occasione anche per vedere e provare varie discipline di fitness con la maratona organizzata da Psycle con l’aiuto della Palestra Revolution Sport. In piazza Vittoria si sono svolte lezioni dimostrative di Pole Dance & Spinning, Cross Cardio e Pump, per finire con l’allungamento muscolare per riportare il corpo all'equilibrio.

Durante la serata di sabato invece la goriziana Teresa Russo, conquistando la fascia Bioecochic, si è confermata Miss Forever. La prima classificata nel concorso di bellezza dedicato allo Over 40 aveva già vinto l'edizione 2016 della manifestazione. La finale è stata il momento clou della serata di sabato di Vittoria d’estate, con dieci le aspiranti al titolo, ovvero le prime tre classificate delle tre selezioni che si sono svolte nel corso dell’anno e una 'ripescata'. Seconda classificata Debora Pahor di Savogna, che ha avuto la fascia Miss Emozione e colore, seguita sul terzo gradino del podio da Tjasa Jug di Nova Gorica, Miss Il Laboratorio. Le concorrenti, provenienti non solo dall’Isontino, ma anche dalla provincia di Udine e dalla Slovenia, sono uscite per quattro volte intervallate dalle acrobazie di 'My life is pole dance studio'.