Note in città: Concerto di Ester Pavlic a Gorizia

GORIZIA - Martedì 18 luglio alle 21 la Stagione concertistica itinerante 'Note in città' proseguirà con il Concerto dell’arpista Ester Pavlic che si terrà a Gorizia, presso il Giardino di Palazzo De Grazia.

Ester Pavlic

Ester Pavlic si è laureata brillantemente al Biennio Accademico Sperimentale di II livello in arpa con la prof.ssa Patrizia Tassini nel 2011 e, successivamente, in canto lirico al Biennio Accademico Sperimentale di II livello presso il Conservatorio 'J. Tomadini' di Udine, sotto la guida del prof. Domenico Balzani. Ha al suo attivo numerosi concerti sia in veste di solista sia in formazioni da camera. Come arpista ha partecipato a corsi di perfezionamento con arpisti di fama internazionale (Anna Loro, Elisabeth Fontan-Binoche, Willy Postma, Xavier De Maistre, Park Stickney) e al seminario di arpa sul metodo Suzuki tenuto dalla prof.ssa Gabriella Bosio presso il Conservatorio 'Pollini' di Padova. Nel 2016 ha ottenuto, con il massimo dei voti, il Diploma in Musicoterapia presso la 'Pro Civitate Christiana' di Assisi e attualmente è iscritta al Master di I Livello in Musicoterapia presso l'Università degli studi di Pavia. Da diversi anni svolge attività didattica in numerose scuole del Friuli-Venezia Giulia e del Veneto. Nel concerto in programma a Gorizia Ester Pavlic eseguirà musiche di S. Prokofiev, A. Piazzolla, G.B. Pescetti, L. Spohr e M. Tournier.

'Note in città'

La rassegna 'Note in città' proseguirà domenica 20 agosto a Gorizia con il concerto della pianista Victoria Wong (Cina), vincitrice di numerosi concorsi internazionali tra i quali la National Canadian Music Competition e la Russian Music International Piano Competition. Victoria Wong eseguirà musica di Chopin e Liszt. Tutti gli eventi previsti nell’ambito della Stagione concertistica itinerante sono a ingresso libero. In caso di pioggia i concerti programmati a Gorizia presso il Giardino di Palazzo De Grazia saranno effettuati nella Sala Concerti di Palazzo De Grazia.