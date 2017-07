Mostra fotografica: restauro del campanile di San Canzian d'Isonzo

SAN CANZIAN D'ISONZO - La Pro Loco, con il patrocinio del Comune di San Canzian d'Isonzo, organizza una mostra delle opere di Paolo Fontani, fotografo di fama internazionale, che esporrà, dal 22 al 31 luglio, presso i locali del Bar Allo Sportivo, in piazza Venezia, gli scatti eseguiti in occasione del restauro del campanile della chiesa parrocchiale Ss Martiri. L'inaugurazione della mostra è prevista per sabato 22 luglio, alle 18.30, alla presenza di Giorgio Ciliberti e Bruno Pizzul. A corollario della mostra, nelle giornate di domenica 23 (alle 11-11.30 circa) e lunedì 24 luglio (alle 18-18.30 circa), è prevista l’esibizione di un gruppo di scampanatori, che suonano a concerto, mandando a mezzo slancio, secondo la tradizione friulana.