Novità Aeroporto Fvg: in arrivo 6 nuove rotte dirette per la Grecia

RONCHI DEI LEGIONARI - La novità dell'estate per l'aeroporto Fvg è il prossimo ritorno dei voli diretti per le isole greche. Come anticipato da Il Piccolo, l'annuncio è stato dato qualche giorno fa dalla presidente della Regione Debora Serracchiani, poi confermata dallo scalo, durante un incontro al Rotary club di Trieste in cui si parlava del rilancio della struttura di Ronchi dei Legionari. Nel 2018 quindi sarà più facile raggiungere il territorio ellenico grazie a nuovi collegamenti verso sei destinazioni balneari greche. Quali sono le mete? Ancora nessuna anticipazione ufficiale, tranne una: Corfù; ma il direttore generale dell’aeroporto Fvg, Marco Consalvo, afferma che le trattative sono in stato avanzato e prossime alla conclusione.