"Insegui la tua storia": arriva a Villesse e Šempeter con spettacoli e laboratori

VILLESSE - 'Insegui la tua storia' approda a Villesse e in territorio sloveno a Šempeter pri Gorici con una due-giorni di laboratori didattici e spettacoli. Mercoledì 19 luglio (Palazzo Coronini di Šempeter pri Goirci, alle 17.30) e giovedì 20 luglio (biblioteca comunale di Villesse, alle 17.30) Gianluca Passarelli conduce il laboratorio sul fumetto 'Disegniamo sulle nuvole', dedicato ai bambini dai 7 ai 10 anni. Sempre il 20 luglio a Villesse (Palazzo Ghersciach, alle 21), la compagnia La Contrada porta in scena lo spettacolo 'Biancaneve non aprite quella porta!', in cui nella leggerezza della proposta si nasconde il tema della necessità delle scelte, giuste e sbagliate, che accompagnano il percorso di crescita di ognuno di noi.



'Insegui la tua storia'

'Insegui la tua storia' per più di un mese (dal 27 giugno al 1 agosto) anima l’estate di bambini e famiglie del territorio isontino con spettacoli, laboratori e incontri con gli autori. Il progetto vede capofila il Comune di Romans D’Isonzo, con il patrocinio della Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia e la partnership di CaRiGo e Tiare Shopping. Da quest’anno gode della direzione artistica di Francesco Accomando con l’associazione culturale vicentina Cikale Operose. I Comuni coinvolti nel progetto sono Romans D’Isonzo, Farra, Medea, Ruda, Mariano Del Friuli, Bagnaria Arsa, Fiumicello, Moraro, Villesse, Šempeter.

Gianluca Passarelli e il laboratorio 'Disegniamo sulle nuvole'

'Disegniamo sulle nuvole' (creazione di un personaggio) è un laboratorio sul fumetto rivolto a bambini fra i 7 anni ed i 10 anni dalle 17.30 alle 19.30. Disegnare un personaggio originale partendo da forme geometriche: i partecipanti saranno invitati a produrre un loro elaborato sperimentando ed imparando le nozioni fondamentali per la costruzione e lo sviluppo del personaggio, partendo da una sintesi geometrica delle forme. Dal 2001 Gianluca Passarelli collabora come illustratore per Bonaccorso editore di Verona e organizza attività ludico artistiche per disabili e minori.

La Contrada con 'Biancaneve non aprite quella porta!'

'Biancaneve non aprite quella porta!' con Enza De Rose, Valentino Pagliei, Francesco Godina e con l’amichevole partecipazione di Adriano Giraldi; adattamento Livia Amabilino e Lorella Tessarotto; regia Daniela Gattorno; musiche (a cura di) Carlo Moser e Daniela Gattorno. 'C’era una volta…' e per fortuna c’è ancora, la magia delle fiabe! Ironico e divertente, lo spettacolo vuole mostrare ai bambini la protagonista della celebre fiaba un po' diversa, forse meno dolce e romantica di quella tradizionale o dei film d'animazione, ma che appassiona per la sua sbadataggine. Lo spettacolo è un 'divertissement' sul testo della fiaba originale dei fratelli Grimm ma i bambini ritroveranno il burbero Brontolo e i suoi fratelli, il cacciatore, la regina cattiva e un principe un po' speciale. Nella leggerezza della proposta si nasconde il tema della necessità delle scelte, delle conseguenze negative dell'invidia e della vanità e quello delle proibizioni, utili e non, che accompagnano il percorso di crescita di ognuno di noi. Un percorso tra luci ed ombre, come avviene quando si cammina nel bosco, finché il sostegno degli altri e la forza dell’amore non aiutano il passaggio dall’infanzia all’età adulta.

Per informazioni: cell. 339 4238228 - www.inseguilatuastoria.eu - www.facebook.com/inseguilatuastoria/