Grado, torna la Cena Spettacolo di Friuli Venezia Giulia Via dei Sapori

GRADO - ritorna l’ormai tradizionale e atteso appuntamento estivo di stile e mondanità del calendario gradese. Il 25 luglio, sulla passeggiata a mare di Grado appuntamento con la Cena Spettacolo di Friuli Venezia Giulia Via dei Sapori, il conosciuto gruppo delle 21 star della ristorazione friulana che mettono in scena, in luoghi di grande suggestione, quanto di più raffinato propone in tavola il Friuli Venezia Giulia. A dare a quest’evento un fascino particolare sarà il tramonto del sole, che si vedrà lentamente calare all’orizzonte nel mare, alle spalle delle postazioni dei ristoratori. Sarà una cena spettacolo con raffinatissimo menu in omaggio alla cucina dell’estate, con i suoi sapori e i suoi profumi, liberamente interpretata dagli chef dei ristoranti del gruppo, che cucineranno in diretta, davanti al pubblico piatti di alta creatività creati appositamente per la serata. A proporre l’abbinamento cibo-vino perfetto, altrettanti vignaioli delle più prestigiose aziende vinicole friulane. L’ouverture del Dinner Show – così come la chiusura con i dolci, i gelati, il caffè e i distillati – sarà affidata ai 14 artigiani del gusto, ovvero piccoli e grandi produttori agroalimentari di livello assoluto, uniti a ristoratori e vignaioli attorno ad uno stesso progetto: la valorizzazione del cibo, dei prodotti e del territorio del Friuli Venezia Giulia.



L'evento nel dettaglio

Musica e scenografia dell’evento saranno curati da Gerry Paredes – GP Eventi. Ci sarà anche Roberto Pedi - Wedding Photographer con la sua polaroid. La cena spettacolo si svolgerà sul Lungomare Nazario Sauro alle spalle del Municipio a Grado. La cena inizierà alle 20 e l’entrata sarà consentita fino alle 21. È gradito l’abito elegante. Il costo della serata è di 55 euro a persona.

I biglietti di ingresso sono disponibili presso tutti i ristoranti di FVG Via dei Sapori. Informazioni: 0432 538752, info@friuliviadeisapori.it. Programma e menù sul sito www.friuliviadeisapori.it.