"Blue Elmer. Diverso da chi?" a Staranzano un evento per bambini dai 4 agli 8 anni

STARANZANO - Mercoledì 19 luglio, alle 18, nell'ambito del Blue Notte Gorizia Festival si svolge a Staranzano, nel giardino antistante la Biblioteca Comunale, 'Blue Elmer. Diverso da chi?' a ingresso libero e rivolto ai bambini dai 4 agli 8 anni; grazie alla collaborazione del Comune di Staranzano, la Biblioteca Comunale di Staranzano e il Circolo Acli di Staranzano. Un breve incontro fatto di letture e musiche per fermare insieme il tempo di un'oretta. Per condividere come la diversità sia per tutti una risorsa, un valore aggiunto. E i bambini sono i primi a saperlo! Dalle storie di Gianni Rodari ai più moderni albi illustrati, dalle canzoni popolari a quelle d'autore i bambini potranno godere delle letture, degli ascolti e condividerne i temi. Prenotazioni al 338 4543975