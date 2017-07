Monfest: fine settimana di sport e intrattenimento a Monfalcone e a Marina Julia

MONFALCONE - Tennis, musica e intrattenimento in piazza della Repubblica a Monfalcone, beach volley sulla spiaggia di Marina Julia: questi gli ingredienti di Monfest17, l’evento che l’associazione Smilevents, con la collaborazione del Comune di Monfalcone, proporrà nel fine settimana.

In centro città e in piazza Repubblica

Un appuntamento senza precedenti, diviso appunto in due parti. Il cuore del centro cittadino accoglierà appunto da venerdì 21 a domenica 23 dei campi di tennis in 'gripper', una superficie in polipropilene adatta a varie discipline sportive. Le sfide cominceranno venerdì alle 18, sabato alle 17 e domenica alle 19. Ma non basta, perché sempre in piazza ci si potrà anche cimentare nel calcio balilla umano, in un apposito campo gonfiabile adatto a squadre di tutte le età. L’unico requisito richiesto sarà la voglia di divertirsi, come testato anche recentemente a Gorizia nell’ambito di Vittoria d’estate, iniziativa promossa sempre dalla Smilevents. In piazza Repubblica non mancheranno gli spettacoli: venerdì alle 20 si potrà saperne di più sulla danza Nia, sabato alle 21.15 si esibiranno i Dunk Kings, che lasceranno il pubblico con il fiato sospeso con le loro evoluzioni di basket acrobatico, infine domenica sera, sempre alle 21.15, ci sarà il concerto di Cindy and the rock history.

A Marina Julia

L'arenile di Marina Julia accoglierà invece un torneo di beach volley, sempre da venerdì 21 a Domenica 23. Chi desidera presentarsi con una squadra può scrivere una mail a smilevents.go@gmail.com o chiamare il 348 25825356. L’iscrizione è gratuita.