Sventato furto in uno stabilimento abbandonato a Gorizia

GORIZIA - Colpo fallito in uno stabilimento abbandonato a Gorizia. La scorsa notte (tra mercoledì 19 e giovedì 20 luglio), intorno alle 23:20, due uomini si sono introdotti nell’area probabilmente con lo scopo di rubare cavi di rame dall’impianto elettrico, ma sono stati bloccati dall’attivazione del sistema di allarme. I due malviventi, ripresi dalle telecamere di sorveglianza, si sono dati alla fuga e non sono riusciti a portare a termine il colpo. Dopo pochi minuti sono giunte sul posto la pattuglie delle Forze dell’Ordine locali e delle guardie giurate Sicuritalia che hanno verificato che il furto non fosse andato a segno. Lo stabilimento già in passato è stato preso di mira da bande di malviventi. Lo scorso novembre, infatti, si è registrato un analogo tentativo di furto di cavi di rame.