Venerdì 21 luglio all'Ara Pacis Mundi di Medea "Concerto per la pace nel mondo"

GORIZIA - L'Ara Pacis Mundi di Medea sarà teatro venerdì 21 luglio del 'Concerto per la pace nel mondo', che inizierà alle 21.30, con ingresso libero. Protagonista della serata la Mitteleuropa orchestra, diretta da Marco Guidarini, con Marco Graziani violino solista. Il programma prevede l'Ouverture da 'Il flauto magico' di Wolfgang Amadeus Mozart; il Concerto per violino e orchestra in Mi min., op. 64, di Felix Mendelssohn; la Sinfonia n.6 in Fa magg. op.68 'Pastorale' di Ludwig van Beethoven. L'Ara Pacis sarà raggiungibile in auto fino a esaurimento dei posti e, a partire dalle 19.30, sarà attivo un servizio gratuito di bus navetta con partenza dal piazzale del cimitero. In caso di maltempo l'evento si svolgerà alla stessa ora nel Teatro comunale di Cormons, in via Nazario Sauro 17. Il concerto è organizzato dal Comune di Medea con il sostegno del Consiglio regionale Fvg e della Fondazione Cassa di Risparmio di Gorizia, in collaborazione con il Comune di Cormons e delle Bbc di Staranzano e Villesse.