A Capriva del Friuli prima presentazione de "La libertà danza tra gli ulivi", il romanzo di Alessandro Bozzi

GORIZIA - Venerdì 21 Luglio alle 20.30, presso la 'Cantina Roncus – Casa Griunit' a Capriva del Friuli (Via Mazzini, 26), si terrà la presentazione del romanzo 'La libertà danza tra gli ulivi', di Alessandro Bozzi, edito da Musicaos Editore. Alessandro Bozzi, giovane avvocato, al suo esordio letterario, firma un giallo avvincente, ambientato tra Gorizia, Trieste e il Salento. Durante la serata Federica Esposito, avvocato, dialogherà con l'autore; l'attore Luca Scisci leggerà alcuni brani tratti dal romanzo di Alessandro Bozzi e, al termine della presentazione, è prevista un'esibizione di 'pizzica pizzica', a cura di Alberto Sergi (tamburo e voce) e Giulia Colugnati (ballerina). La prefazione del volume è affidata a Francesco Caringella, che scrive: «Il romanzo di Alessandro Bozzi, al suo esordio, rispetta la legge hemingwayana dell'empatia tra autore e lettore, grazie a una scrittura vivida e fertile abbinata a una trama avvincente e perfettamente architettata».

Trama del romanzo

C’è un uomo che è stato ucciso brutalmente, con un coltello da cucina. C’è una giovane studentessa, Aurora Melissano, che studia a Gorizia e che attende di essere processata per questo orrendo omicidio. Aurora ha una sorella gemella, Ginevra, che vive nel Salento, insieme alla madre. C’è un giovane avvocato, Raffaele Conti, alla sua prima difesa importante, che dopo una relazione amorosa di sette anni è stato appena abbandonato da Marta. Raffaele è solo, disorientato, senza la minima idea di come si possa evitare l’inevitabile condanna per la sua assistita. La violenza e la colpa di questo delitto sono sotto gli occhi di tutti. Soltanto la terra, gli ulivi e il destino, tuttavia, non hanno ancora scritto l’ultima parola su questa storia.

«Un senso di ribrezzo, marcato a tal punto da temere il conato di vomito, mi salì nel vedere la rappresentazione fotografica del luogo del delitto. La foto era a dir poco raccapricciante: si coglieva nitidamente il cadavere di un uomo sulla sessantina, riverso in una pozza di sangue, con il corpo dilaniato e sfigurato da un numero spropositato di colpi d’arma da taglio. Tutt’intorno al cadavere, era tratteggiata con del nastro isolante la sagoma del corpo, con delle lettere alfanumeriche ad indicare le varie tracce individuate dalla scientifica».