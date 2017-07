Azienda cerca più di 60 persone per un punto vendita a Gradisca

GRADISCA D'ISONZO - Una azienda di livello nazionale, la Ottimax Italia spa, cerca più di 60 persone da inserire fin da subito nel nuovo punto vendita che aprirà tra qualche mese a Gradisca d'Isonzo, all'interno di quella che fino poco tempo era la struttura di 12.000 mq che ospitava l'Ipercoop, trasferitosi al centro commerciale Tiare di Villesse. Lo rende noto l'Agenzia regionale del Lavoro, che precisa di essere alla ricerca delle figure professionali necessarie e richieste dall'azienda, in particolare di capi settore commercio, specialisti di vendita, magazzinieri ed allestitori di spazi espositivi.

L'azienda sta cercando persone che già in questa prima fase di predisposizione del punto vendita (sono in corso i lavori di ristrutturazione) verranno occupati nell'allestimento degli spazi espositivi (scarico merci, trasporto materiali, montaggio scaffali tipo rack, sistemazione merci) e che, in una seconda fase, a negozio aperto, saranno impegnati nell'attività di addetti alle vendite in uno dei seguenti settori: falegnameria, vernici, ferramenta, edilizia, giardinaggio, utensileria, bricolage, idraulicà, elettricità; e di magazziniere (gestione magazzino, carico/scarico merci, allestimento spazi espositivi, movimentazione materiale con utilizzo carrello elevatore e transpallet).

Commentando questa nuova e interessante iniziativa imprenditoriale, l'assessore regionale al lavoro, Loredana Panariti, ha voluto sottolineare che la Regione è già impegnata con tutte le proprie strutture per aiutare l'azienda nell'attività di reclutamento delle persone, ricordando che in particolare sono richiesti giovani dai 18 ai 35 anni da inserire immediatamente all'interno del punto vendita che siano in possesso di una minima esperienza in uno dei seguenti settori: falegnameria, vernici, ferramenta, edilizia, giardinaggio, utensileria, bricolage, idraulica, elettricità.

«Per i giovani e per tutta l'area isontina - ha evidenziato l'assessore - si tratta di una concreta opportunità occupazionale, in una fase economica in cui si iniziano a registrare alcuni segnali positivi dopo un lungo periodo di crisi che ha colpito diffusamente il nostro Paese e anche la nostra regione».



Info dettagliate su www.offertelavoro.regione.fvg.it. Chi è in possesso dei requisiti richiesti ed è interessato a queste offerte di lavoro può rivolgersi al Centro per l'Impiego di Gorizia in Corso Italia 55 (Fabrizio Seri, tel 0481 386608 - Federica Beacco e Antonio Palladino, tel 0481 386609) ed inviare la propria candidatura e il proprio curriculum a ido.go@regione.fvg.it.